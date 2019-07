Miami para todos los gustos

JUAN ERRAMOUSPE

Miami, destino ‘argento’ si los hay. Siempre lo fue, pero en la década de 1990, aquella del ‘uno a uno’ y ‘deme dos’, se convirtió en una especie de Meca para miles de argentinos. La muy latina ciudad de la Florida mantiene su perfil pero está cambiando su fisonomía. ¿Shopping? Sí, sigue siendo un destino de compras, con sus outlet y mall de grandes dimensiones y precios con descuentos ‘en serio’. ¿Playas? También, de las más lindas de Florida y sin sargazo, las molestas aunque inofensivas algas que invaden últimamente las costas del Golfo de México.

Pero Miami tiene mucho más para mostrar y atraer: una creciente oferta artística y cultural; una actualizada y en desarrollo propuesta gastronómica; nuevas áreas para conocer las modernas tendencias, y el permanente crecimiento urbanístico.

Si a todo eso le sumamos que ahora, con American Airlines, sale de Córdoba y ocho horas después, sin escalas, desembarca en el Aeropuerto Internacional de Miami, el destino está servido.

Algunos pasos del menú

El viaje puede ser programado en familia, en pareja o con un grupo de amigos. Harán compras (los precios siguen siendo favorables, pese a la cotización del dólar) y seguramente disfrutarán de las playas de Miami Beach (el agua transparente, cálida y sin sargazo).

Pero, como decía antes, hay mucho más para hacer. Por ejemplo, visitar el Phillip and Patricia Frost Museum of Science (Frost Science), ubicado en el Maurice A. Ferré Park, en el centro de Miami. Son más de 23.000 m2 divididos en cuatro edificios: Planetrio Frost, Acuario y las salas Norte y Oeste.

Allí es posible explorar el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con exhibiciones interactivas y shows. Recomendable: el área referida a los microbios y la de las innovaciones tecnológicas.

También se puede visitar el Bass Museum of Art, fundado en 1963, ubicado en la que fuera la biblioteca original de Miami Beach, de 1930, y que desde 2002 duplicó su superficie expositiva a más de 3.200 m2.

Ofrece un dinámico calendario de exposiciones de estilo contemporáneo y en esta temporada contiene una impresionante muestra de tapices y alfombras.

Para darle un poco de adrenalina a la visita y sobre todo si viajó con chicos, sugiero Thriller Miami Speedboat. Lanchas rápidas, muy rápidas, que en 45 minutos lo hacen sentir en el auténtico Miami Vice Style.

Un recorrido desde el mar por las mansiones de ricos y famosos, de millones de dólares, en Star Island, Fisher Island, Miami Beach y el distrito Art Deco de South Beach. Pasar en segundos de un tranquilo paseo marítimo a la vertiginosa velocidad de esas lanchas, despierta la adrenalina.

Salen de Bayside Marketplace, en el Downtown Miami, y el pasaje cuesta US$ 38 para adultos y US$ 24 para menores de 12. Segunda sugerencia: ubicarse en los primeros asientos, en la proa de la lancha, si no quiere terminar totalmente mojado.

Otra visita para hacer es al distrito de Wynwood Walls, un museo de arte callejero al aire libre. Murales pintados con el tradicional arte callejero de los graffitis por más de 15 artistas, dan lugar a una explosión de formas y colores digna de ser admirada.

Si la temperatura es muy elevada, como en esta época, lo conveniente es hacer la visita de noche, cuando los murales están correctamente iluminados. Este es un paseo gratuito.

Si les gustan las obras monumentales, pueden hacer una pasada por el Miami Beach Convention Center. Lo abrieron en la década de 1960, lo conocí en 2015 y me sorprendí ahora al ver la ampliación que le hicieron, que demandó US$ 620 millones y lo dejó en más de 130 mil m2. Para congresos y convenciones, un lugar impactante.

Y previo a embarcar en el vuelo AA223, de regreso a Córdoba, nos regalaron una visita guiada por la terminal de American en el Aeropuerto Internacional de Miami. Conocer cómo es que se coordinan, se organizan y se distribuyen los vuelos que, cada un minuto y poco más, despegan y aterrizan en esa terminal, es sencillamente fantástico.

Así como descubrir todo el esquema y funcionamiento de los sistemas destinados a atender a los miles de pasajeros –y sus equipajes– que pasan por allí diariamente.

Gastronomía

Veza Sur Brewing Co., 55 NW 25th St. Es una cervecería artesanal, en Wynwood, que representa a la diversidad latina del sur de Florida. Cervezas que van desde Craft Lagers hasta Sours, con técnicas de elaboración de Latinoamérica y Sudamérica.

A la par, el camión de comida Chi-Fa sirve platos de la cocina de fusión peruana, que incluye anticuchos, choclos, udon noodles (fideos japoneses) y el infaltable ceviche.

Villa Azur, 309 23rd Street. Es un elegante restaurante gourmet, que ofrece platos mediterráneos franceses con un toque italiano. La comida se puede maridar con una selección de los mejores vinos de la bodega del restaurante, La Cave d'Azur, o con un cóctel exclusivo de la extensa lista de bebidas.

Time Out Market, 1601 Drexel Avenue. Los editores de Time Out, una de las más reconocidas guías internacionales de ciudades del mundo, se pusieron de acuerdo para crear los Time Out Market, espacios de gastronomía donde se concentran los mejores chefs y sus propuestas bajo el mismo techo.

Pero dejemos que lo explique Marcela, esta cordobesa de Villa Allende que hace 20 años vive en Miami Beach: https://youtu.be/fFqYczNxguM

Ball & Chain, 1513 SW 8th St, la famosa ‘calle 8’ de Little Havana. Es un bar y lounge que ocupa el edificio del icónico club nocturno de las décadas de 1930 a 1950. El lugar ofrece su historia colorida y fascinante, con fotos y afiches en sus paredes. Hoy ha resurgido como un lugar de música en vivo con comidas y bebidas típicas de estilo cubano.

Transporte

Con American Airlines, sin escalas. El vuelo de ida, COR / MIA, opera los lunes, miércoles, viernes y sábados, a las 9.45 para arribar a Miami a las 18 (hora local). El viaje de regreso, MIA / COR, parte los martes, jueves, viernes y domingos, a las 22.45 y llega a Córdoba a las 8. Tarifas y promociones: https://www.aa.com

Alojamiento

The National Hotel, 1677 Collins Ave, Miami Beach. Hotel estilo art deco, con apertura en 1939 y totalmente restaurado en 2014. Ofrece 116 habitaciones y suites en la histórica torre y 36 habitaciones y suites de gran tamaño en Cabañas, ubicadas detrás del edificio principal. Con salida al mar y servicios de playa para los huéspedes y una piscina infinity de más de 62 metros de largo. www.NationalHotel.com

JW Marriott Miami, 1109 Brickell Ave, Miami. En el corazón de Brickell, el distrito más nuevo en materia de restaurantes, tiendas y vida nocturna. El hotel está a pocos pasos de lo que se considera un destino de compras y entretenimiento en el downtown. Es un sofisticado hotel de negocios, con 296 habitaciones, lo último en tecnología y más

2.300 m2 de espacio para reuniones flexible y recientemente rediseñado. https://www.marriott.com/hotels/travel/miajw-jw-marriott-miami/