Monitor agridulce: Las ventas de maquinaria agrícola suben pero producción cae el 32%

La industria de maquinaria agrícola cordobesa cerró el primer trimestre de 2026 con un balance que no permite festejos ni alarmas totales. El Monitor Estadístico expone un contraste claro: las ventas en pesos mejoran, pero la producción de agrocomponentes se desplomó y las exportaciones cayeron más de la mitad. "Muestra un claro contraste en toda la cadena de valor", sintetizó Gustavo Piccioni, presidente de AFAMAC, en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7.

El dato positivo del informe es la facturación. Medida en pesos constantes y ajustada por el IPC de Córdoba, creció un 3,7% interanual en el primer trimestre de 2026. "Tenemos una gran noticia, que es una leve recuperación de la venta de maquinaria agrícola", reconoció Piccioni, aunque de inmediato advirtió que ese número convive con señales mucho menos alentadoras en otros segmentos de la cadena.

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La otra cara del informe elaborado por la consultora Economic Trends para AFAMAC (Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba) aparece cuando se mira el frente externo. Las exportaciones del sector, valuadas en dólares al tipo de cambio oficial, cayeron un 57,1% interanual. Una contracción que deja en evidencia las dificultades del sector para colocar producción fuera del mercado local.

La mala noticia: agrocomponentes en caída libre

El segmento más golpeado es el de los fabricantes de agrocomponentes. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, su producción retrocedió un 32,4% frente al mismo período del año anterior. "El lado complicado está por la cadena de valor, por los agrocomponentes, donde vienen batallando ya hace mucho tiempo con una competencia muy fuerte desde lo importado en su mercado de reposición", explicó Piccioni.

A eso se sumó un efecto puntual de este arranque de año. Las terminales comenzaron 2026 con stock acumulado porque no lograron vender lo proyectado en el segundo semestre de 2025. "La tomaron a las terminales con mayor stock, por la sencilla razón de que no pudieron cumplir sus expectativas de venta. Con lo cual, obviamente no hubo reposición ni orden de compra para su cadena de valor", detalló el presidente de AFAMAC. "La suma de los dos efectos ha generado este 30% de disminución en seis meses".

El empleo en agrocomponentes también acusó el golpe: retrocedió un 5,1% interanual en el primer trimestre. En los fabricantes de maquinaria agrícola propiamente dichos, la caída fue más moderada, del 1,1%. La utilización de la capacidad instalada bajó en ambos segmentos: 2,3 puntos porcentuales en maquinaria y 2,9 en agrocomponentes.

Dos condiciones para que el segundo semestre mejore

Piccioni identifica dos variables que el sector necesita para revertir la tendencia en la segunda mitad del año. La primera es la rentabilidad del productor agropecuario. "No solamente son importantes las cantidades, sino también la rentabilidad que tenga el productor. En este último tiempo los costos han aumentado más que los precios. Es clave que se le baje la presión impositiva, como son las retenciones", subrayó.

La segunda es el financiamiento. "Todo lo que es maquinaria agrícola es tecnología aplicada al campo. Son bienes de mucho valor y si no está el engranaje del financiamiento, es muy pero muy difícil articular este sector", advirtió. El año pasado quedó como advertencia: "Vinimos de una buena cosecha, de una buena campaña, y a partir de julio-agosto el crédito se encareció, desapareció y frenó el sector".

Bancor y Agroactiva, la apuesta para junio

Con ese antecedente fresco, AFAMAC ya inició conversaciones con el gobierno provincial para sostener las líneas de crédito del Banco de Córdoba durante el segundo semestre. "Ya hemos empezado conversaciones, tenemos la primera reunión con el gobierno de Córdoba para que las posibilidades que el Banco de Córdoba, que tanto nos ha ayudado en la primera etapa del año, se sostengan en la segunda parte", confirmó Piccioni.

El horizonte inmediato es Agroactiva, que arranca en la primera semana de junio. "Estamos a un mes de la segunda gran feria donde se promociona y se publicita la maquinaria agrícola. De alguna manera, esta feria, con todas las promociones y líneas de financiamiento, determina la producción del segundo semestre", señaló el titular de AFAMAC. "Ya nos hemos puesto a trabajar para que este objetivo se cumpla".

Un parque que no se renueva

Detrás de los números del trimestre hay un problema estructural que le da urgencia al debate sobre el financiamiento. La antigüedad promedio del parque de maquinaria agrícola en Argentina ronda los 10 a 12 años. En Brasil ese promedio baja a 5 o 6 años. En Estados Unidos y Europa no llega a 3. "El productor hoy está con una tecnología ya desactualizada, y en el campo el avance año a año es impresionante. Tenemos una necesidad vital de incorporar tecnología al campo y para eso es clave la financiación", remarcó Piccioni.

El Monitor del primer trimestre no permite un diagnóstico sencillo. Hay señales que apuntan hacia arriba —las ventas internas— y señales que apuntan hacia abajo —la producción, el empleo en agrocomponentes, las exportaciones—. Lo que viene, según AFAMAC, se define en las próximas semanas: en la negociación con Bancor, en las condiciones que se ofrezcan en Agroactiva y en si el campo recupera rentabilidad suficiente para volver a invertir en tecnología.