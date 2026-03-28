Música en el Libertador, coleccionismo en Agua de Oro y arte contemporáneo en Unquillo

Hexapianas llega al máximo coliseo cordobés

Bajo el nombre de Hexapianas, seis intérpretes locales —Daniela Mercado, Mariana Rocchietti, Victoria Asurmendi, Virginia Piscitelli, Nora Sarmoria y Daniela García— proponen un recorrido que atraviesa las estructuras de Brahms y las texturas contemporáneas de Korsun, pero hace base firme en la rítmica argentina y regional con obras de Piazzolla, Mercado, Sarmoria, Rocchietti, Piscitelli y Saba.

Uno de los puntos de mayor densidad emotiva y técnica de la noche será el cierre: las seis pianistas confluirán en el escenario para una ejecución a dos pianos y doce manos. Se trata de un homenaje a la pianista y compositora cordobesa, Hilda Herrera.

Las entradas ($20.000 para la ubicación general y $70.000 para los palcos de cuatro plazas) están disponibles en Autoentrada.

Noche de piano. La velada está prevista para hoy a las 20 en el Teatro del Libertador.

Se viene la tercera edición de Crononauta

Del 2 al 5 de abril, el Hotel San Leonardo se convertirá en el epicentro del coleccionismo regional con la llegada de la tercera edición de Crononauta.

Organizado por el Círculo de Coleccionistas Córdoba, el evento propone un recorrido por la historia a través de objetos que han sobrevivido al paso de las décadas.

Así, durante cuatro jornadas, el salón abrirá sus puertas de 12:30 a 20:30 con una propuesta que esquiva el consumo masivo para centrarse en la pieza única y una dinámica que integra conversatorios y charlas donde los propios coleccionistas desandan el origen de sus tesoros.

La exhibición reúne desde piezas de diseño y memorabilia hasta antigüedades y rarezas que funcionan como testimonios de la cultura material.

Para visitar. Con entrada libre y gratuita, la iniciativa se consolida como una alternativa cultural que pone en valor el oficio de conservar el pasado en el presente.

El arte contemporáneo toma las calles de Unquillo

Desde mañana lunes y hasta el 5 de abril, la ciudad será sede del FACU!!!!, el primer Festival de Arte Contemporáneo de Unquillo, con intervenciones, performances y exposiciones gratuitas en toda la ciudad.

La programación, disponible en www.unquillo.gov.ar, iniciará diariamente en la Explanada Municipal y se ramificará por espacios urbanos y naturales con un seleccionado federal de creadores como Andrés Belfanti, Carlos Gutiérrez, César Núñez, Gabriel Garay, Wladimir Ojeda, Hans Petersen y Lis Acosta.

Además, el pensamiento crítico tendrá su lugar el miércoles 1 de abril a las 18:30 en el Cine Teatro Municipal con las conferencias de Sofía Torres Kosiba y Mercedes López Moreyra, mientras que la pantalla del mismo teatro albergará la Competencia Nacional de VideoArte bajo la curaduría de Matías Diaz.