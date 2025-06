Nicolás Bertolo, el cordobés que participó del Mundial de Clubes con Boca y River

Nicolás Bertolo se sumó a las divisiones inferiores de Instituto a fines de los ’90 y culminó su carrera profesional jugando para Fénix, equipo de la Primera B Metropolitana, en el epílogo del año pasado. Entre ambos extremos, el mediocampista cordobés vistió las camisetas de Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Banfield, Palermo de Italia, Zaragoza de España, Cruz Azul de México, River Plate y Platense, y tuvo un paso fugaz por la Selección Argentina, convocado por el DT Sergio Batista en 2011.

Con el Xeneize se consagró campeón de la Copa Libertadores de América en 2007, y con el Millonario repitió la vuelta olímpica en el torneo continental de 2015. Esas conquistas le permitieron participar en dos ediciones del viejo Mundial de Clubes, que reunía a los mejores clubes de cada una de las seis confederaciones y a un representante del país anfitrión.

Pablo Comelles, Oscar Ruggeri, José Luis Villarreal y Fernando Gamboa fueron otros futbolistas cordobeses que jugaron en Boca y River en la era profesional.

Ambas competencias se disputaron en Japón y tuvieron como vencedores a Milan de Italia y Barcelona de España, los elencos europeos que ganaron sus respectivas definiciones precisamente ante Boca y River. A Bertolo le tocó en suerte ver las dos finales desde el banco de suplentes del Estadio Internacional de Yokohama, y recibir la medalla plateada del subcampeón.

XENEIZE. Bertolo debutó como profesional en Boca, donde jugó 21 partidos, anotó dos goles y ganó una Libertadores entre 2006 y 2008. /// CEDOC PERFIL

Primer tiempo

Bertolo debutó en la primera de Boca el 18 de mayo de 2006, en un amistoso que se jugó en Israel, con motivo del centenario del club Maccabi Tel Aviv. Tenía 20 años cuando fue convocado para integrar una delegación de juveniles ‘reforzada’ con Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, los jugadores franquicias del equipo azul y oro de aquel momento, y dirigida por el ayudante de campo Jorge Ribolzi.

El día anterior, otro equipo boquense, con la mayoría de los habituales titulares en cancha y bajo el mando del entrenador Alfio Basile, había enfrentado a Olimpia de Honduras, en el marco de una gira por Centroamérica.

Desde entonces, ‘Nico’ completaría 21 encuentros con el elenco de la Ribera porteña, incluidos tres de la Copa Libertadores 2007, en la que se consagró campeón con Miguel Ángel Russo como conductor táctico.

En el Mundial de Clubes fue incluido como el número ‘27’ de la lista de futbolistas que, además de Palermo y Barros Schelotto, incluyó entre otros a Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Ever Banega, Rodrigo Palacio, los cordobeses Mauricio Caranta y Pablo Ledesma, y el arquero Javier García, quien hará doblete -igual que Russo- en la presente edición del certamen.

En ese torneo, Boca debutó en semifinales el 12 de diciembre de 2007, venciendo 1-0 a Étoile du Sahel de Túnez en el Estadio Nacional de Tokio, con gol de Neri Cardozo. Cuatro días más tarde, en Yokohama, el Xeneize cayó 4-2 ante el Milan que dirigía Carlo Ancelotti y tenía en cancha a Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Gennaro Gennaro, Filippo Inzaghi, el neerlandés Clarence Seedorf y los brasileños Kaka, Cafú y Dida.

En aquella edición, la nómina de equipos participantes se completó con Urawa Red Diamonds de Japón, Pachuca de México, Sepahan Sport Club de Irán y Waitakere United de Nueva Zelanda.

MILLONARIO. Con la camiseta de River, ‘Nico’ jugó 25 encuentros entre 2015 y 2016, y obtuvo otra Copa Libertadores y la Suruga Bank. /// CEDOC PERFIL

Segundo tiempo

Cuando fue contratado por River, a mediados de 2015, Bertolo sumaba 235 partidos como profesional, cuatro experiencias en el exterior y un antecedente muy destacado con la casaca de Banfield. El club de Núñez pagó 1 millón de dólares por el 50% de los derechos económicos de su pase y le hizo un contrato por cuatro años.

El 3-1 ante Colón en el Monumental, por la 18° fecha del Campeonato de Primera División de la AFA ‘Julio Humberto Grondona’, fue su primer partido con la banda roja en el pecho. Al año siguiente, pegaría la vuelta al ‘Taladro’ -club donde actualmente integra el plantel de la categoría Senior-, luego de disputar 23 encuentros.

Con River, el ex Instituto fue protagonista de los dos encuentros definitorios de Libertadores ante Tigres de México (“En Boca teníamos un equipazo, pero me sentí más campeón con River, porque allí pude jugar las finales”, declaró el jugador) y también en la victoria ante Gamba Osaka de Japón por la Suruga Bank, pero no sumó minutos en el Mundial de Clubes.

Para ese certamen fue inscripto con el dorsal ‘16’, en una planilla donde figuraban nombres como Javier Saviola, Leonardo Ponzio, ‘Lucho’ González y Rodrigo Mora, los también cordobeses Marcelo Barovero y Julio Chiarini, y cuatro jugadores que repiten presencia en 2025: Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Matías Kranevitter, Milton Casco y Sebastián Driussi.

DE SELECCIÓN. El mediocampista cordobés fue citado por el entrenador Sergio Batista para los amistosos ante Polonia y Nigeria de 2011. /// CEDOC PERFIL

En su participación de una década atrás, River hizo su estreno en semifinales el 16 de diciembre en el Estadio Nagai de Osaka, venciendo 1-0 a Sanfrecce Hiroshima, con gol de Lucas Alario.

En la final, que se disputó el 20 de diciembre en Yokohama, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo cayó 3-0 ante Barcelona. Lionel Messi y Luis Suárez (2) anotaron los tantos del elenco catalán, que -orientado por el entrenador Luis Enrique- también tuvo en sus filas a otras tres celebridades que también serán protagonistas del Mundial de Clubes 2025 con Inter Miami: Javier Mascherano, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Los otros participantes de la edición 2015 fueron Guangzhou de China, Mazembe de República Democrática del Congo, América de México y Auckland City de Nueva Zelanda.