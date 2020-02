"No me meto presión"

por Hugo Caric

“La verdad es que está bueno poder jugar acá otra vez”, sostiene Juan Ignacio Londero sobre su regreso al Estadio Kempes, donde el año pasado se consagró como el primer ganador en la historia del Córdoba Open.

“Me vienen buenas sensaciones y me dan muchas ganas de jugar”, afirma el tenista de Jesús María, quien esta semana defenderá el título que logró en 2019 al vencer sucesivamente al chileno Nicolás Jarry, al italiano Lorenzo Sonego y a sus compatriotas Pedro Cachín, Federico Delbonis y Guido Pella luego de haber entrado como jugador invitado.



“Ganar un torneo en Córdoba, delante de toda mi gente, fue muy especial. Una enorme alegría”, destaca “Juani” o “el Topo”, quien se ubica en el puesto 52 del ranking de la Asociación de Tenis Profesionales (bajo dos escalones con respecto a su posición final del año pasado). “Aquel título cambió mucho mi carrera y sobre todo me dio la posibilidad de jugar muchos ATP en el cuadro principal”, reconoce.



Londero admite que “extraña todo” de Jesús María, y pone en primer lugar a “la familia” y “los amigos”, aunque asegura que el hecho de vivir en Buenos Aires le permite volver seguido a su terruño. “Siempre me hago una escapada”, enfatiza.

Cuenta que su estadía en la ciudad porteña le permite hacer una vida muy parecida a la que estaba acostumbrado en el norte cordobés: “Trato de hacer las mismas cosas menos jugar al fútbol, ya que no me gusta tanto y es un deporte que me expone mucho a las lesiones”. Y dice que quiere ir “partido a partido” en el Córdoba Open 2020.

El año del Topo

Después de adjudicarse el Córdoba Open, Londero tuvo un 2019 “movidito”. Alcanzó los octavos de final de Roland Garros, donde enfrentó al español Rafael Nadal, y también se midió con los otros integrantes del cuarteto de oro del tenis mundial: el suizo Roger Federer (segunda ronda del Master de Cincinnati), el serbio Novak Djokovic (segunda ronda del US Open) y el escocés Andy Murray (primera ronda del Abierto de Shanghai) y trepó más de 100 peldaños en el escalafón de la ATP.

“Los cuatro son muy buenos. Contra Nadal fue la primera vez que me enfrentaba contra un jugador de esa magnitud, en una instancia importante y en una cancha tan grande. Por todo eso quizá haya sido el partido que más me impresionó”, subraya. “Jugar con esas personas que generalmente ves en ‘la tele’ y poder compartir con ellos el día a día en los torneos te va formando mucho como profesional, sobre todo cuando estás haciendo tus primeras experiencias en el circuito”, puntualiza.

En 2019 Londero también se consagró campeón del Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis integrando el elenco de San Lorenzo de Almagro y se ganó la consideración de Gastón Gaudio, el entrenador del equipo argentino, para competir en Sidney por la ATP Cup, el nuevo certamen que inauguró el calendario de este año.

“Fue una muy linda experiencia poder integrar el seleccionado de mi país en una competencia tan importante y con tan buenos jugadores”, expresó el cordobés, quien compartió con Diego Schwartzman, Máximo González, Andrés Molteni y Pella esa experiencia que se consumó con victorias ante Polonia y Croacia y derrotas frente a Austria y Rusia, esta última en cuartos de final.

Volver a empezar

“Me quedé muy contento con todo lo que me sucedió en 2019 y ahora estoy volviendo a empezar. Ojalá que tenga un año igual o mejor que el anterior”, dice Londero, cuya última actuación fue su presentación en primera ronda del Abierto de Australia, el pasado 21 de enero, ante el boliviano Hugo Dellien. Y admite que uno de sus grandes objetivos para 2020 es ser convocado para integrar el equipo de Copa Davis.



-Sos el campeón vigente del Córdoba Open, ¿con qué expectativas afrontás esta segunda edición del certamen?

-Mi idea es encarar el torneo con el mejor ánimo posible e ir partido a partido. En la primera edición me tocó ganar el torneo, pero no me meto presión con eso. Quiero ir paso a paso y sobre todo disfrutarlo. Después, que salga lo que tenga que salir. Si tengo que irme en primera ronda o volver a salir campeón, no pasa nada. Estoy tranquilo. De hecho, no estoy entre los favoritos. Ni siquiera entre los ocho primeros del cuadro.

El Córdoba Open 2020, que culminará el próximo domingo, tiene como mejores preclasificados a Schwartzman (14º), Pella (25º), el chileno Cristian Garín (36º), el serbio Laslo Djere (40º), el español Albert Ramos Viñolas (42º), el uruguayo Pablo Cuevas (46º), el noruego Casper Ruud (48º) y el español Fernando Verdasco (51º).