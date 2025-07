También se llama Messi, aunque no es el capitán de la Selección, tiene 57 años, es cordobés riotercerense, arquitecto y fanático de la milanesa. En respuesta a la reciente alianza entre Bullanga Milanga y Lionel Messi, la reconocida cadena de milanesas convocó a Leonel Messi como su nuevo protagonista, para redoblar la apuesta y celebrar la milanga con humor y orgullo bien argentino.

Leo Messi ama la milanesa.

Por eso no sorprende que haya decidido sumarse a Bullanga Milanga, una marca que la celebra con la misma devoción. Pero, atención: no estamos hablando de ese Lionel Messi, el astro del fútbol. Hablamos de Leonel Messi, arquitecto y exsecretario de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, Córdoba.

Su historia se volvió viral por compartir nombre y apellido con el ídolo mundial, y también por compartir una pasión profundamente argentina: la milanesa. Bullanga Milanga lo convocó como protagonista de su nueva campaña, que con humor, alegría y orgullo rinde homenaje a quienes sienten por la milanga lo mismo que otros sienten por el fútbol.

“Llevar este apellido no es fácil, pero si me dio una alegría grande, fue esta: ser el Messi de la milanga. Para mí no hay gol más lindo que una milanesa bien crocante. Me emociona representar a todos los que aman este plato como parte de su historia”, comentó entre carcajadas el flamante 10 de Bullanga Milanga.

La activación surge tras el anuncio de la alianza entre una reconocida cadena de milanesas y el astro argentino Lionel Messi. Esto inspiró a Bullanga a encontrar su propio “Leonel A. Messi”: uno auténtico, de pueblo, con tonada cordobesa, que representa los valores de la marca —pasión, cercanía y sabor bien argentino— como nadie más.

La verdad que nos une

“En un país donde las grietas futboleras lo atraviesan todo, hay una sola verdad que nos une: la milanesa. Por eso elegimos a nuestro Messi, un argentino común que lleva su nombre con orgullo y vive la milanga como una religión”, explicó Nadim Richa, uno de los responsables de Bullanga Milanga.

Por su parte, Leonel –“el otro Messi”– como se autodenomina, no se quedó atrás y aseguró con humor: “A mí no me eligieron por los goles, me eligieron por mi amor incondicional a la milanga. Si eso no es ser argentino, ¿entonces qué?”.

Una marca cordobesa

Bullanga es una marca nacida en Córdoba en 2019 que versiona el “auténtico sánguche de milanesa” de tradición tucumana, con ingredientes de calidad, recetas clásicas y un espíritu bien argentino.

Con locales en Caba (2) y Córdoba (3), y una propuesta descontracturada que combina calidad y creatividad en sus platos, Bullanga Milanga sigue apostando a campañas que conectan con la cultura popular y celebran con alegría el amor por la comida más querida del país. Además, la marca proyecta su expansión a nuevos puntos del país y trabaja en el desarrollo de una red de franquicias para llevar su propuesta a cada rincón de la Argentina

