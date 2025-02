Orfeo Distrito Salud: cómo es el fondo que creó Bugliotti para que pequeños y medianos inversores ingresen al proyecto

Euclides Bugliotti está entusiasmado con el proyecto en el que ya entró de lleno: la conversión del Orfeo de un sitio de shows y eventos a un centro de salud que “será emblemático”, porque va a combinar los servicios de salud con una oferta comercial inédita para el sector. “¿La verdad? Estoy muy entusiasmado”, dice en diálogo con Perfil Córdoba.

La inversión para que el domo se convierta en Orfeo Distrito de la Salud supera largamente los US$ 30 millones, más la inversión que concreten los privados que desembarquen en lo que será el centro de salud en Alto Verde. “Nosotros ya largamos y vamos a poner el 50% de la inversión, pero lo que yo quiero es que la gente de Córdoba tenga una posibilidad de hacer su negocio y que la plata quede en Córdoba”, señala.

En concreto, a través de Banco Dino y Dino Bursátil, pequeños y medianos inversores podrán sumarse el fondo. La empresa emitirá un pagaré bursátil y colocar los dólares a 60 o 90 días, “o a 6 y 12 meses. Lo que es seguro es que cuando la gente quiera retirar los dólares los retira y listo. La garantía es Dinosaurio: tenemos un montón de supermercados, el Orfeo, los edificios. Ahí están los fondos”, señaló Bugliotti, añadiendo que en los próximos días estará la letra chica de la herramienta financiera.

El empresario estima que en Córdoba hay “encanutados” unos 30 mil millones de dólares (a nivel país se cree que la cifra oscila entre los 300 mil y 400 mil millones). “Hay mucha plata en Córdoba que la gente no sabe dónde poner. Bueno, lo que yo ofrezco es buen negocio que es encima está relacionado con la salud, nada que ver con los shows y todo lo que hacía antes el Orfeo”.

Las charlas con Passerini que definieron el futuro del Orfeo

En más de una oportunidad Bugliotti se encargó de remarcar la buena predisposición del intendente Daniel Passerini para encontrarle una salida al destino del Orfeo Superdomo. De hecho, fue enfático al marcar diferencias con Martín Llaryora, ya que durante la gestión como intendente del hoy gobernador, Bugliotti recurrió a la Justicia luego de que la Municipalidad declarara al Orfeo de “interés municipal”.

Con Passerini la historia fue otra. “En las reuniones que tuvimos, Passerini me dijo que había que encontrarle una salida política, porque el Concejo Deliberante tenía que aprobarlo. Entonces, él me propuso hacer algo relacionado a la salud. Al principio no me animaba porque hay que conocer para meterse en el tema, pero charlamos y acepté”, refiere Bugliotti.

“Vos tenés que hacer algo que le sirva a la ciudad. Pensamos en un desarrollo inmobiliario para la zona de Tribunales, pero no prosperó. Passerini es médico y me dijo que en la zona del Orfeo funcionaría muy bien un centro ambulatorio y la verdad es que es muy buena la propuesta. De hecho, el Concejo lo aprobó casi por unanimidad, la única que votó en contra fue Laura Vilches”, añadió Bugliotti.