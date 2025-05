Para Soeldad Carrizo, la sesión se cayó por una maniobra política sin consensos

La sesión convocada en Diputados para debatir jubilaciones terminó desactivada antes de comenzar. Para la legisladora cordobesa Soledad Carrizo (UCR), no se trató sólo de un problema de quórum, sino de una jugada política mal calculada. Según explicó, “si la gestión hubiera sido genuinamente con el tema de los jubilados, tal vez el desenlace habría sido otro”.

A su entender, la inclusión de último momento de la Auditoría General de la Nación (AGN) como punto de debate expuso las verdaderas intenciones. “Cuando metieron el tema de la AGN, la intencionalidad era clara: llevarnos por una causa noble, pero intercalar beneficios de representación”, criticó.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Carrizo también reveló que hubo improvisación en el armado de la sesión: “Pidieron una prórroga sobre la hora, no tenían los números claros y ni siquiera presentaron una nota formal. Fue un papelón”.

Una propuesta alternativa para el régimen previsional

En relación al contenido postergado, Carrizo detalló que su bloque impulsa una iniciativa distinta al esquema actual: “Nunca estuvimos a favor de las moratorias generales. Es una de las causas de la crisis del sistema previsional”, sostuvo.

Como alternativa, proponen un esquema proporcional que reconozca los años efectivamente aportados: “Por cada año de aporte, quien no llegue a los 30 años podría sumar un 1,5% sobre la PUAM”, explicó. La idea es que quienes trabajaron informalmente o con lagunas contributivas accedan a un beneficio gradual, sin otorgar haberes sin contraprestación.

Otro eje central de la propuesta es el bono previsional: “Hoy es una pérdida inflacionaria. No tiene actualización, no sabés si lo cobrás o no. Por eso pedimos que se incorpore al haber básico”, indicó. La iniciativa incluye un plazo de 30 días para que el Ejecutivo defina el mecanismo para incorporarlo progresivamente.

Sobre el impacto fiscal, la diputada afirmó: “El costo es apenas del 0,2% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es viable si hay voluntad política”.

Apoyo a Negri y críticas al esquema bipartidista

Respecto a la AGN, Carrizo defendió la candidatura de Mario Negri y celebró el acompañamiento del cordobesismo: “Han sido coherentes con su conducta desde el primer momento”. También alertó sobre la situación actual del organismo, que permanece acéfalo: “La AGN necesita conformarse con representatividad plural. Hoy hay 22 bloques, nueve monobloques y tres interbloques. No se puede seguir con un modelo bipartidista”, planteó.

Finalmente, destacó que la Comisión de Asuntos Constitucionales ya fue convocada para dictaminar un nuevo esquema de representación que refleje la diversidad política del Congreso.