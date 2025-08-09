Para ‘tirar’ hasta fin de año: US$ 3,25 millones, la inversión en refuerzos de Talleres, Belgrano e Instituto

Siguiendo una costumbre impuesta por la gestión que lidera Luis Fabián Artime, la semana pasada Belgrano puso a disposición de sus socios el informe del mercado de pases del fútbol profesional masculino, correspondiente al segundo semestre de la temporada 2025.

El dossier, que contiene el detalle de altas, bajas y renovaciones de contratos formalizados en el último receso, fue difundido en el marco de ‘la política permanente de transparencia’ que pregona la conducción de la entidad de barrio Alberdi.

“En esta oportunidad, compartimos la satisfacción de haber cumplido con los objetivos trazados, jerarquizando el equipo en puestos clave”, enfatizó un comunicado del club, que acompañó la difusión del documento. De este modo, la directiva celeste hizo hincapié en las contrataciones que se llevaron adelante para reforzar al plantel que dirige Ricardo Zielinski, tras una primera etapa de año con desaciertos dentro y fuera de la cancha.

EL SEXTO REFUERZO PIRATA. Rodrigo Saravia completó la lista de incorporaciones de Belgrano durante el último receso futbolístico. /// PRENSA BELGRANO

Un arquero, cuatro defensores y un mediocampista de contención fueron los refuerzos que sumó Belgrano para afrontar el Torneo Clausura de la Liga Profesional y la etapa decisiva de la Copa Argentina, competencia donde ya tiene asegurado un lugar en la instancia de cuartos de final.

Del sexteto de caras nuevas, Lisandro López (Olimpia, Paraguay), Federico Ricca (Oud-Heverlee Leuven, Bélgica) y Rodrigo Saravia (FK Rostov, Rusia) se acoplaron como jugadores libres. Adrián Sporle también llegó con el pase en su poder, aunque en este caso la ‘B’ tuvo que pagarle a Independiente un resarcimiento de US$ 50.000 por la rescisión anticipada del vínculo entre el lateral y el Rojo, que caducaba a fines de este año

La compra de la totalidad del pase de Leonardo Morales, ex capitán de Gimnasia y Esgrima La Plata, representó la apuesta más importante de la tesorería belgranense en el último mercado de pases: U$S 450.000. En el caso de Thiago Cardozo, el guardameta que llegó desde Unión de Santa Fe, el Pirata hizo una erogación de US$ 130.000 por el préstamo por un año.

BELGRANO: US$ 630.000

Leonardo Morales (Gimnasia): US$ 450.000 (compra 100%).

Thiago Cardozo (Unión): US$ 130.000 (préstamo). (1)

Adrián Sporle (Independiente): US$ 50.000 (resarcimiento).

Rodrigo Saravia (FK Rostov, Rusia): libre. (2)

Federico Ricca (Oud-Heverlee Leuven, Bélgica): libre.

Lisandro López (Olimpia, Paraguay): libre.

(1) Opción 100%: US$ 1.000.000 / US$ 1.200.000.

(2) Opción 60%: US$ 1.000.000 / US$ 1.200.000.

El reciente desembolso de Belgrano en materia de contrataciones totaliza US$ 630.000, y podría hasta cuadruplicarse, en caso de que se haga uso de la opción por el 100% de la ficha de Cardozo y el 60% del pase de Saravia. En ambos casos, se fijó la posibilidad de ejecutar la cláusula de compra con dos montos y dos fechas que coinciden: US$ 1.000.000 para el próximo 31 de diciembre y US$ 1.200.000 para mediados de 2026.

MADE IN BRASIL. El defensor Rodrigo Guth viene de Países Bajos y la compra de su pase es la mayor inversión de Talleres en el último receso. /// PRENSA TALLERES

Demora y portazo

En barrio Jardín, el último mercado de pases no lució tan planificado como en Alberdi. “El Mundial de Clubes lo ha hecho tremendamente lento”, argumentó Andrés Fassi, el presidente de Talleres, cuando los hinchas y el técnico Diego Cocca empezaban a perder la paciencia, en junio pasado.

Aunque con cuentagotas, las incorporaciones empezaron a llegar ya con Carlos Tevez en el lugar del DT campeón con Racing Club en el Torneo Transición 2014, quien pegó el portazo antes del comienzo del actual campeonato: “No se han hecho las cosas, y había que tomar una decisión”.

Desde Uruguay desembarcaron dos futbolistas nacidos y formados futbolísticamente en Argentina. Gabriel Báez y Mateo Valentín Cáceres. La ‘T’ compró el 100% de la ficha del marcador de punta y el 80% del pase del mediocampista, cuyo 20% restante pertenece a Tigre. Las cifras, en ambos casos, se hicieron públicas desde el otro lado del mostrador: US$ 300.000 en el caso de Báez y US$ 500.000 por la transferencia de Cáceres.

De los 15 refuerzos que fueron contratados por los clubes cordobeses de la Liga Profesional, cuatro fueron compras, cinco llegaron a préstamo y seis firmaron como agentes libres.

A ellos se sumaron dos zagueros con experiencia en Europa: el tucumano José Luis Palomino, quien llegó con el pase en su poder tras rescindir con Cagliari de Italia, y el brasileño Rodrigo Guth, con pasado en las juveniles del ‘Scratch’ y de reciente experiencia en Fortuna Sittard de Países Bajos. Por este futbolista, el club neerlandés dio cuenta del cobro de US$ 1.450.000 por el 100% de los derechos económicos, con bonificaciones acordadas que podrían elevar a US$ 2.000.000 el monto de la operación.

TALLERES: US$ 2.250.000

Rodrigo Guth (Fortuna Sittard, Países Bajos): 1.450.000 (compra 100%). (1)

Mateo Cáceres (Racing, Uruguay): US$ 500.000 (compra 80%).

Gabriel Báez (Nacional, Uruguay): US$ 300.000 (compra 100%).

José Luis Palomino (Cagliari, Italia): libre.

(1) Bonificaciones por objetivos: US$ 550.000.

Aunque no le cierra la puerta a la llegada de un delantero, Fassi advirtió que no se trata de una tarea sencilla e insistió en que ‘la sustentabilidad de Talleres no se negocia’, proclamando una vez más la primacía del déficit cero. Por el momento, el Albiazul erogó US$ 2.250.000 por contrataciones, y la cifra podría incrementarse hasta un 37%, por las cláusulas del fichaje de Guth.

EL ÚLTIMO PASAJERO. Juan Ignacio Méndez, la última contratación de Instituto para el segundo semestre de la temporada 2025.

/// PRENSA INSTITUTO

Préstamos personales

Instituto fue el más austero de los equipos cordobeses que compiten en la Liga Profesional. La Gloria incorporó cinco jugadores, todos en condición de préstamo, para afrontar el segundo semestre de la competencia de Primera División de la AFA.

La contratación del delantero uruguayo Matías Fonseca, libre tras un paso por Racing de Montevideo, fue el puntapié inicial del mercado de pases en Alta Córdoba. Luego se sumaron cuatro jugadores por los que se negoció de club a club: el zaguero Agustín Bravo (Rosario Central), los delanteros John Emerson Córdoba (Millonarios, Colombia) y Juan Manuel Romero (Olimpia, Paraguay), y el volante Juan Ignacio Méndez (Newell´s).

El potencial costo total del último mercado de pases para Talleres, Belgrano e Instituto, un total de US$ 9.100.000, equivale al 111% del presupuesto mensual de los tres clubes.

La dirigencia que comanda Juan Manuel Cavagliatto todavía no reveló las cifras de estas operaciones, que -según informaciones extraoficiales- alcanzaría la suma de US$ 370.000. Sí trascendieron las opciones de compra fijadas por Córdoba (US$ 550.000 por el 50%) y por Méndez (US$ 900.000 por el 100%).

INSTITUTO (US$ 370.000)

Jhon Córdoba (Millonarios, Colombia): US$ 150.000 (préstamo). (1)

Manuel Romero (Olimpia, Paraguay): US$ 120.000 (préstamo). (2)

Agustín Bravo (Rosario Central): US$ 100.000 (préstamo). (3)

Juan Ignacio Méndez (Newell´s): préstamo sin cargo. (4)

Matías Fonseca (Racing, Uruguay): libre.

(1) Opción 50%: US$ 550.000.

(2) Opción 100%: US$ 850.000

(3) Opción 60%: US$ 600.000

(4) Opción 100%: US$ 900.000

En este rubro, en el caso se Bravo (US$ 600.000 por el 60%) se toma como referencia la inversión que Rosario Central informó el año pasado por la compra del ex Atlético de Rafaela, y por Romero (US$ 850.000 por el 100%) se tiene en cuenta la cotización que Olimpia fijó la temporada pasada, antes de ceder a jugador a Sportivo Trinidense.

Considerando esos números, Instituto debería desembolsar US$ 2.900.000 para el caso de que decida quedarse con las fichas de todos los refuerzos que llegaron en el paréntesis posterior al Apertura, torneo donde el elenco albirrojo fue el único representante del fútbol de La Docta en la fase final.