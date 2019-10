Por más Gloria

por Hugo Caric

Ni el músculo duerme ni la ambición descansa. Con la clasificación a los playoffs del Súper 20 en el bolsillo y el rival confirmado para el debut en la 36ª temporada de la Liga Nacional (Comunicaciones de Mercedes, en Corrientes, el miércoles 13 de noviembre), Instituto se prepara para un nuevo desafío: la Basketball Champions League Americas (BCLA) 2019/2020.

El flamante certamen, que reemplaza a la Liga de las Américas –llega a su fin después de una docena de ediciones- tendrá al equipo de Alta Córdoba como uno de los embajadores del básquetbol argentino, en virtud de ser el último subcampeón del principal certamen nacional.

El vigente cuádruple campeón liguero y bicampeón continental San Lorenzo de Almagro y Quimsa de Santiago del Estero (vencedor del Súper 20 del año pasado) serán los otros representantes del país en el certamen que reunirá a los 12 mejores elencos de Sudamérica y de Centroamérica.

En esta primera edición de BCLA compiten, además de los tres equipos argentinos, las más destacadas formaciones de Brasil, Uruguay, México, Chile y Nicaragua. Los participantes se dividen en cuatro zonas de tres conjuntos y juegan todos contra todos en ida y vuelta. Los dos mejores de cada grupo se clasifican a los cuartos de final, instancia que se disputa al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase inicial.

“Esta nueva liga internacional de clubes será la más importante del continente y servirá de plataforma para el crecimiento de nuestra marca en la región”, expresó Horacio Muratore, presidente honorario de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), cuando fue presentado el certamen el mes pasado en Montevideo.

“La Gloria”, que integra el Grupo C, debutará el viernes 1º de noviembre ante Flamengo de Brasil en Alta Córdoba. El segundo compromiso del quinteto que dirige Sebastián Ginóbili será contra Valdivia de Chile, el martes 26 de noviembre y también de local. Los otros dos juegos de primera fase, ambos de visitante, serán en diciembre.

San Lorenzo compite en el Grupo A junto a Biguá (Uruguay) y Mogi das Cruzes (Brasil), mientras que Quimsa comparte el Grupo B con Aguada (Uruguay) y Franca (Brasil). En el Grupo D están Real Esteli (Nicaragua) y los mejicanos Fuerza Regia y Capitanes.

Las tres llaves decisivas se jugarán el próximo año según este cronograma: cuartos de final, 14 al 21 de enero; semifinales, 14 al 29 de febrero; finales, 9 al 14 de marzo. El campeón se ganará el derecho a participar de la Copa Intercontinental, torneo que lleva 27 ediciones y que tiene como último ganador al AEK de Grecia.

Renueva el pasaporte

Instituto ya hizo una experiencia internacional el año pasado. El elenco albirrojo fue uno de los tres representantes argentinos en la Liga Sudamericana (clasificó por haber quedado segundo en el Súper 20 de 2017 y acompañó a Quimsa y Libertad) y cumplió una destacada actuación que lo llevó hasta el subcampeonato.

En la primera fase integró el Grupo A con el local Franca de Brasil, Leones de Chile y Aguada de Uruguay y fue segundo con dos triunfos y un traspié. Posteriormente se adjudicó en forma invicta el grupo de semifinales que se jugó en Río de Janeiro y compartió con los brasileños Flamengo, Minas y Bauru. En la final volvió a cruzarse con Franca, que le ganó 2-1 la serie que se resolvió en el Estadio Ángel Sandrín.

Fixture albirrojo

1ª fecha: 1/11/2019 vs. Flamengo (L); 2ª fecha: 26/11/2019 vs. Valdivia (L); 3ª fecha: 17/12/2019 vs. Valdivia (V); 4ª fecha: 20/12/2019 vs. Flamengo (V). Si se clasifica primero o segundo del Grupo C, la Gloria jugará los cuartos de final entre el 14 y el 21 de enero de 2020.