¿Por qué las últimas tormentas "esquivaron" a la ciudad de Córdoba?

¿Capricho del clima o efecto geográfico? Las últimas lluvias en la provincia parecieron esquivar la ciudad de Córdoba, a pesar de las grandes tormentas en la región. Mientras otras localidades de la provincia experimentaban fuertes precipitaciones, las nubes de tormenta parecieron evitar la capital provincial.

Dos meteorólogos locales ofrecen sus perspectivas, apuntando a factores geográficos, atmosféricos y también dinámicas atmosféricas como responsables de este fenómeno. Además aseguran que el jueves y el viernes podrían llegar las lluvias.

La barrera natural de las Sierras y la "falla geográfica"

El meteorólogo Jesús Ramón Canto, del sitio Nuestro Clima e Infoagro, pone el foco principal en la geografía de la provincia y la ubicación de la capital. Según Canto, la explicación está dada por el lado geográfico de Córdoba. “Los frentes fríos que llegan del sur, pegan de lleno en Río Cuarto y en las sierras. Cuando pasan la curvatura de las sierras, es una barrera natural que disuelve prácticamente la convectividad”, explica Canto.

El experto detalla que, al estar la ciudad en una especie de "pozo" geográfico, solo recibe los remanentes: “Córdoba al estar en un pozo quedan solamente los jirones, los remanentes de la nubosidad, muchos se disuelven pasando por las sierras y las tormentas pierden intensidad. La ciudad además está empozada y tiene una influencia importantísima, sobre todo cuando se trata de tormentas generadas por frentes fríos, el declive de las sierras hace de barrera y no permite que las tormentas no avancen libremente”.

Canto aclara que las tormentas que realmente impactan y dejan eventos graves en la capital son las que vienen de otras direcciones: “Las tormentas que nos tocan son las que vienen del oeste al centro, o las que vienen del noroeste, las que vienen de La Rioja, de Catamarca, del Norte de San Luis son las que nos pueden tocar y las que nos dejan tormentas graves en ciudad de Córdoba, son más eléctricas, que vienen de región de Cuyo”.

Respecto a una posible mejora en el corto plazo, Canto señaló: “Jueves y viernes podría haber lluvias porque avanza una ciclogénesis del oeste, ahí tenemos muchas más chances que nos llegue", completó.

Vientos en la Atmósfera Media y Trayectorias Desviadas

Por su parte el experimentada meteorólogo Gerardo Barrera aportó otra mirada, centrada en la dinámica del aire y las trayectorias de las nubes a mayor altura.

“El desplazamiento de las tormentas depende entre otras cosas del desplazamiento del aire en los niveles medios de la atmósfera”, señala Barrera.

El experto explica que la combinación de la formación de los sistemas con los patrones de viento recientes provocó los desvíos: “En estos últimos eventos su formación se ha combinado con vientos predominantes del oeste, por lo que, hoy por ejemplo, llegaron hasta Villa General Belgrano y de ahí se fueron hacia el este sin llegar a Córdoba”.

Barrera utiliza un ejemplo reciente para ilustrar cómo la ciudad queda en una "franja seca": “El fin de semana pasado fue algo parecido y tuvimos un pasaje por el norte de la ciudad y otro bien al sur, por eso quedó una franja en donde no cayó nada”.

Mirando hacia adelante, coincide en la probabilidad de lluvias, pero advierte sobre las trayectorias: “El próximo evento, entre jueves y viernes tiene una trayectoria por el centro-norte de la provincia, seguramente tendremos algo dando vueltas por acá nuevamente”.