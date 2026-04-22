Por riesgo de fuga y ocultamiento de pruebas directivos de Márquez y Asociados continuarán presos

La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó el recurso de apelación de la defensa y confirmó la prisión preventiva de los hermanos Juan Pablo, Ariel Hernán, Lucas Alberto y José Matías Márquez; del contador Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Acevedo. Están acusados de ser jefes y organizadores de una asociación ilícita orientada a la defraudación masiva a través de la empresa constructora "MRQZPABAR Desarrollos SA", conocida comercialmente como Márquez y Asociados.

Además de ellos, hay dos contadores externos también investigados por las maniobras delictivas.

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El esquema delictivo

La justicia sostiene que la organización utilizó una estructura societaria aparentemente lícita para captar fondos de miles de clientes mediante engaños. Según el fallo, los imputados fijaban precios de construcción notoriamente inferiores a los de mercado para atraer aportantes, aun sabiendo que era imposible cumplir con las obras. Conversaciones extraídas de los celulares revelaron que la operatoria se sostenía únicamente con el ingreso de nuevos clientes y que incluso se inducía a los damnificados a pedir la devolución parcial de su dinero para liberar a la empresa de la obligación de construir.

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Hotel de Hollywood y una cadena de energizantes

La Cámara consideró que el encarcelamiento preventivo es la única medida eficaz para preservar los fines del proceso. Consideró que presentan riesgo de fuga por alta capacidad económica: El tribunal destacó que los imputados cuentan con un alto poder adquisitivo e inversiones en el exterior.

Sobre ese punto señaló que uno de los hermanos hace gala de ser dueño del “hotel de Hollywood”. También serían propietarios de la cadena de energizantes “Unity 800”. Esto se suma a la serie de bienes inmuebles y cuentas off shore detectados en Estados Unidos y Panamá.

Al tratarse de activos fuera del alcance de los embargos locales, conservan una infraestructura apta para facilitar una huida, explicó el tribunal. Además, los fuertes lazos familiares entre los miembros de la banda permitirían una asistencia mutua para sustraerse de la justicia.

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La investigación acreditó, además, maniobras concretas para ocultar pruebas, tales como: la función de "mensajes que desaparecen" y la eliminación de chats de WhatsApp tras saber que estaba siendo investigado, en el caso de Juan Pablo Márquez.

La Cámara de Acusación -con voto de Maximiliano Davies al cual adhirieron los vocales Carlos Salazar y Patricia Farías- destacó que los Márquez planearon centralizar la contabilidad y los sistemas informáticos en domicilios que consideraban seguros, "donde no se podía allanar".

Creación de un "Equipo B", una estructura alternativa para continuar con la recaudación de fondos y la actividad operativa en caso de que los líderes principales fueran detenidos.

Se detectaron intentos de presionar a contadores externos y gestiones para vender vehículos de lujo (camionetas RAM y Mercedes Benz) para sustraerlos del alcance judicial.

El tribunal tuvo en cuenta el pronóstico punitivo grave que enfrentan, con una escala penal que parte de los cinco años de prisión por el delito de asociación ilícita, a lo que se suman las investigaciones por 3.550 denuncias de estafa que tramitan de forma independiente.