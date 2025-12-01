Premios Empresario del Año 2025: quiénes fueron los ganadores de la gala

La tradicional gala “El Empresario del Año y los Mejores del 2025” volvió a consolidarse como uno de los eventos más representativos del mundo de los negocios en Córdoba. Celebrada en el Hotel Quinto Centenario, reunió a más de 500 invitados entre empresarios, ejecutivos, funcionarias y representantes del Poder Judicial, quienes compartieron una noche marcada por el reconocimiento, el diálogo y el networking.

El encuentro, organizado por Punto a Punto, presentó a todos los premiados del año, reflejando la diversidad y el dinamismo del tejido productivo local. A continuación, la lista completa de ganadores de esta edición:

Ganadores 2025

Empresario del Año: Marcelo Bechara (Evoltis)

Empresa del Año: Grupo Tagle

CEO del Año: María Belén Mendé (R’Evolution Education Group – Universidad Siglo 21)

Joven Ejecutiva del Año: Marilla Scaponetti (Electroalém)

Pyme del Año: Raulito

Startup del Año: Winclap

Empresa Tecnológica del Año: Aipha-G

Empresa Exportadora del Año: TTE Transformadores

Empresa Sustentable del Año: Ecovatio

Empresa Agroindustrial del Año: Akron

Gestión de Capital Humano: Mundo Maipú

CFO del Año: Claudia Beccaría (Ingenia)

Emprendimiento del Año: Centro de Medicina Biomolecular (Instituto Oulton)

Entrepreneur del Año: Gabriel Reusa

Premio Trayectoria 2025: Horacio Parga (Grupo Edisur)

La noche también reconoció la importancia de los finalistas de cada categoría, resaltando el nivel competitivo y profesional del ecosistema productivo cordobés. Entre las ternas destacadas estuvieron Luis Macario y Jaime Garbarsky como nominados a Empresario del Año; Silmag y Nuevocentro entre las aspirantes a Empresa del Año; y figuras como Martín Zuppi y José Porta en la categoría CEO del Año.

Con el apoyo de empresas como Evoltis, Baic Center Córdoba, Consultores de Empresa, Oulton, Nuevocentro Shopping, Juan Toselli – RIU, Pavone y Hospital Privado como main sponsors, la gala reafirmó su lugar como punto de encuentro del empresariado cordobés. Una edición que volvió a mostrar la capacidad del sector privado para innovar, asociarse y proyectar el desarrollo económico de la provincia.