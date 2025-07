Premios Perfil Córdoba: un reconocimiento a la libertad de expresión y una férrea defensa de la democracia

La sede de la histórica Legislatura de Córdoba ubicada en Rivera Indarte y Deán Funes fue el lugar elegido para la cuarta entrega de los Premios Perfil Córdoba. La elección no fue casualidad: el momento de máxima tensión que se vive en la política nacional, con insultos cruzados entre los principales líderes políticos del país y del Congreso nacional, ameritaba un momento para “bajar un cambio” y dejar un mensaje de institucionalidad.

El marco propicio para hacerlo se complementó con los distinguidos en las diferentes categorías y una fuerte presencia política.

Las máximas autoridades de la Provincia y de la Ciudad dijeron presente: el gobernador Martín Llaryora y la vice, Myriam Prunotto; y el intendente Daniel Passerini y su vice, Javier Pretto. También participaron ministros como Daniel Pastore y Manuel Calvo, y funcionarios municipales como Rodrigo Fernández y Juan Domingo Viola.

En esta edición, los jurados del premio fueron Gisela Veritier (ICDA-Junior Achievement), Sebastián López Peña (TSJ), María Belén Mendé (Siglo 21), Horacio Parga (Grupo Edisur) y Agustín de la Reta, director de Perfil Córdoba.

De la Reta abrió los discursos marcando la línea de lo que sería el mensaje central de la tarde/noche en la Legislatura: una firme defensa de los valores y principios republicanos, pese al constante maltrato del presidente no sólo a los periodistas sino también a sus opositores. “En los últimos 20 años tuvimos un gobierno que generó una gran grieta con fanatismos de ambos lados. Y la gente lo único que quería era ser feliz y poder educar a sus hijos”, sostuvo.

Luego, precisó que “hace un tiempo apareció un hombre despeinado, según él puesto por las fuerzas del cielo, con 4 perros y una hermana. Acá no me voy a meter en la economía, porque creo y espero que funcione bien, pero nos metió de nuevo en una nueva grieta, queriendo que todos piensen igual ideológicamente y si no piensan igual son criticados, insultados o tratados de todo lo peor que se le pueda decir, inclusive peleándose con legisladores, jueces, gobernadores, economistas, periodistas y hasta artistas, tratándolos de mandriles, ensobrados, parásitos mentales y llevando a un nivel de violencia inédito con frases como ‘no odiamos lo suficiente al periodismo’”.

Y cerró: “Perdón por la frase que voy a usar, pero es del presidente: los ñoños republicanos la tienen adentro. Yo soy uno de esos y todos los días me miro al espejo y me busco y todavía no sé qué tengo adentro. Salvo que sea el pensamiento y la seguridad que un país sin República y sin democracia real nunca va a tener una buena economía, y ese pensamiento sí lo tengo bien adentro”.

El gobernador Llaryora felicitó a los jurados, por su selección: “han elegido a un verdadero dream team de Córdoba”. Luego, puso de relieve “los signos de los tiempos que estamos viviendo. Estamos en un momento donde tenemos que cuidar lo que hemos construido. Acá podemos hablar de distintas religiones, de distintos partidos políticos, pero podemos compartir un momento juntos. Hay que cuidar pensar distinto”.

En ese sentido, habló sobre los “modos de los nuevos liderazgos”, basados en la agresión, el insulto y la grieta, es lo más fácil. “Los nuevos consultores hoy dicen que parece débil el que no grita. ¿Es débil el que no agrede, inclusive en una posición de poder, o es fuerte? Siento que el que agrede, rompe, genera división. ¿La fortaleza la tiene el que rompe la pared? Hoy cualquiera rompe una pared, pero no cualquiera la construye. La fortaleza hoy es tener libertad de ideas. Creo que la fortaleza va a estar en la moderación y se va a revalorizar en tiempos de caos. Y eso será un valor”. Y cerró: “Hay que tender puentes y no cavar trincheras y defender a Córdoba. Hoy, con estos premios, generando un estímulo, es un aliento para que sigan, los cordobeses los necesitamos”.

El intendente de la ciudad celebró las coincidencias del evento destacando que “hay que defender más que nunca la democracia. La democracia se garantiza con esto que estamos viviendo aquí, y mucho más en este lugar, que es histórico”.

Libertad de expresión acosada

El cardenal Ángel Rossi, premiado en el rubro “Bien público”, destacó la tarea de la gente que lo acompaña en tratar de “hacer un poco más digno el paso de la gente por este mundo, que estén sanos, más unidos. Gracias por este reconocimiento y sigamos intentando esta utopía posible de que el mundo sea mejor”.

A su turno, el exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, ganador en el rubro relacionado a la Justicia, recordó su estadía en la Legislatura “durante ocho años, después del regreso de la democracia, por lo que siente que está en casa”. Luego, sostuvo que “la libertad de expresión está siendo acosada. Y quiero decir que la tolerancia, que es propia de las democracias, en este momento está siendo olvidada”, sostuvo para luego solidarizarse con los periodistas, “quienes se deben sentir muy ofendidos en este momento, ya que con un lenguaje de matones, de barra bravas y de tranzas, desde el poder político están siendo agredidos permanentemente”. Y cerró: “Hago votos para que este país tenga más democracia para siempre y libertad de prensa para siempre”.

El ganador del rubro “Libertad de expresión”, Jorge ‘Petete’ Martínez, adhirió a las palabras de Maqueda y destacó que “el periodismo está en peligro. Siempre tiene que ser crítico el periodismo, nunca tiene vida cerca del poder y cuando yo escucho que me dicen ensobrado, cipayo, y antes de derecha, ahora parece que soy kuka, cabeza de termo, ensobrado por el peronismo de la provincia, ensobrado por el juecismo, ensobrado por lo radicales: siento que nos hemos ido a la banquina”. “Esas desacreditaciones no tienen que ver con el debate, no tienen que ver con el consenso ni con la democracia. Siento que estamos desbarrancando a una suerte de neofascismo y lo digo con profundo dolor”.