Presupuesto 2026 en La Cumbre: baja de alícuotas y beneficios para vecinos cumplidores

Mientras prepara la apertura de temporada, La Cumbre también ajusta números: el intendente Pablo Alicio confirmó que el presupuesto 2026 y el esquema tarifario serán presentados el martes próximo, con primera lectura en el Concejo Deliberante el jueves.

El intendente Pablo Alicio anticipó que el presupuesto 2026 prevé una baja de alícuotas para comercios. | Cedoc Perfil

“Estamos terminando de armarlo”, señaló en diálogo con After Office, tras regresar de la municipalidad. La propuesta económica llega en sintonía con las pautas planteadas por el Gobierno provincial.

Baja de alícuotas y beneficios para el contribuyente

Uno de los ejes centrales es la reducción de alícuotas para el comercio, sumado a una actualización tarifaria que, según Alicio, se ubicará entre el 30 y el 35%, en línea con la inflación prevista.

El esquema incorpora incentivos:

10% de descuento para quienes paguen la tasa anual.



para quienes paguen la tasa anual. 20% adicional para contribuyentes sin deuda al 31 de diciembre de 2025.

“No es algo nuevo; lo hacemos desde años anteriores. Es un reconocimiento al contribuyente cumplidor”, puntualizó.

Cómo se cobran las tasas en La Cumbre

Alicio detalló que las tasas de automotor y comercio están linkeadas con la Provincia, mientras que el inmobiliario se gestiona a nivel municipal. En este último caso, también rige el sistema de descuentos. “Tenemos descuentos para el contribuyente cumplidor y para el que pague la tasa anual”, explicó.

Competencia con el turismo internacional y contexto provincial

El intendente reconoció que la situación económica influye en la recaudación y en los patrones de consumo del visitante. Las promociones de vuelos hacia Brasil y el Caribe presionan a la baja el turismo interno, lo que exige un esquema tarifario previsible y moderado.

En paralelo, destacó la articulación con la Agencia Córdoba Turismo y las obras provinciales en marcha, como la autovía de Punilla, que impactará en los festivales y en la logística del corredor.