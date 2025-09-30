"Primer posteo de nosotros tres": la tierna forma en que Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron su embarazo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que se convertirán en padres por primera vez. La noticia se dio a conocer a través de un video que ambos compartieron en Instagram, donde mostraron el instante en que vieron la ecografía del bebé. Las imágenes reflejan la emoción y la sorpresa de la pareja al recibir la confirmación.

En la publicación, la cantante escribió: "Primer posteo de nosotros tres", una frase breve que acompañó con ternura las imágenes y que generó una ola de mensajes de cariño de parte de sus seguidores.

La pareja también recurrió a un guiño para sus fans más fieles: recrearon con ilustraciones inspiradas en el dibujo animado Danny Phantom la misma estrategia que habían utilizado años atrás para hacer pública su relación. En esta ocasión, las versiones animadas de ambos aparecen abrazadas frente a una cuna, gesto que reforzó la buena nueva.

El futbolista, de 31 años, había manifestado en distintas entrevistas su deseo de ser padre y explicó que con Oriana habían decidido dar ese paso una vez casados. La boda se celebró en Buenos Aires el 20 de julio de 2024, y ahora la llegada del bebé suma un nuevo capítulo a la historia de la pareja.

El anuncio rápidamente se volvió viral. Entre los miles de "me gusta" destacó el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, junto a las reacciones de figuras como Rodrigo De Paul, Dalma Maradona, Stefi Roitman, Mau Montaner, Darío Barassi, Marley y Valentina Zenere, entre otros.

Familiares, amigos y compañeros de equipo también expresaron su alegría por la noticia, que era esperada desde hace tiempo por los fanáticos de la relación.