Provincias Unidas inauguró su comando en Colón: votar a Schiaretti es elegir "la sensatez frente a Milei"

El departamento Colón, donde late uno de los corazones electorales más grandes de Córdoba, fue el escenario en el que Provincias Unidas abrió su comando de campaña este lunes por la noche. En Estación General Paz, más de 300 dirigentes, militantes y jóvenes escucharon un mensaje que buscó instalar un eje claro: la elección de octubre será entre la sensatez de Juan Schiaretti o el salto al vacío que, según la fuerza, representa Javier Milei.

La vicegobernadora Myrian Prunotto, el ministro de Gobierno y jefe de campaña Manuel Calvo, el candidato a diputado Gustavo Brandán y los intendentes locales encabezaron un acto que mezcló organización y épica. Allí, Calvo dejó la frase que marcó la jornada: “El 26 de octubre votamos a Juan Schiaretti o a Juan Schiaretti. El que no vota a Juan es porque vota a Milei”.

El dirigente llamó a militar con el método clásico pero efectivo: “casa por casa, barrio por barrio”, y definió la elección como una “oportunidad histórica” no solo para Córdoba, sino para el país. “Lo que está en juego es la sensatez que necesita la Argentina para salir de la desesperación”, sostuvo, presentando al schiarettismo como un faro de equilibrio en medio de la tormenta.

Hubo también lugar para la memoria: Calvo recordó a José Manuel de la Sota, evocando su estilo de conducción y convocando a “redoblar esfuerzos” para que el proyecto que lidera Schiaretti pueda transformarse en alternativa nacional.

Con este primer paso en Colón, la estrategia territorial de Provincias Unidas arranca por el departamento que concentra el mayor caudal electoral del interior cordobés, con la intención de consolidar a Schiaretti como referente de federalismo, producción y, sobre todo, sensatez.