Puentes entre Córdoba y Panamá: el ministro Calvo y el embajador trazan el futuro

En una jornada marcada por el diálogo y la búsqueda de nuevos proyectos conjuntos, el ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, recibió en el Centro Cívico al embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel. La reunión tuvo como objetivo principal explorar iniciativas que fortalezcan los lazos entre Córdoba y Panamá en distintas áreas estratégicas.

Durante el encuentro, ambos funcionarios destacaron la importancia de promover la cooperación en comercio, inversión, turismo y cultura. Asimismo, conversaron sobre cómo proyectos bilaterales podrían generar beneficios concretos para ambas partes, desde la creación de oportunidades empresariales hasta el fomento de intercambios culturales y educativos.

Uno de los temas que generó mayor interés fue el “Hub de las Américas”, el centro de conexión aérea del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Este hub se perfila como un punto estratégico para mejorar la conectividad regional, abrir rutas comerciales y facilitar el turismo entre Panamá y Córdoba, ampliando así las posibilidades de negocios y relaciones culturales.

Un encuentro estratégico para fortalecer lazos bilaterales

El embajador cuenta con una amplia trayectoria en medios y sector privado, habiendo liderado medios históricos como La Prensa y La Estrella de Panamá; fue vicepresidente ejecutivo y gerente general en Ensegundos.com, además de vicepresidente corporativo del Grupo WISA. Su experiencia aporta un enfoque estratégico a la relación bilateral y refuerza la intención de Córdoba de proyectarse internacionalmente.

El encuentro entre Calvo y Correa Esquivel marca un paso más en la consolidación de relaciones sólidas entre Córdoba y Panamá. Más allá de los acuerdos y proyectos concretos, el diálogo pone de manifiesto la voluntad de ambas partes de trabajar de manera conjunta, generando oportunidades económicas, culturales y educativas que fortalezcan el vínculo entre las dos regiones.