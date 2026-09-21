Quién es Ramiro Tulián, el juvenil de Belgrano que salvó a Argentina ante Venezuela

¡Aaaaah, nooooo, qué golazo que hizo ese pibe! Y lo necesario que era. Es que el estadio de Newell's tenía las tribunas llenas, Venezuela ganaba 1-0 y la selección argentina Sub 19 veía acercarse el final de su participación en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, hasta que, a los 48 minutos del complemento, apareció el pibe cordobés... que hizo un golazononón. Ramiro Tulián recibió la pelota y decidió que aquella tarde todavía guardaba una escena más: el volante ofensivo de Belgrano sacó un zurdazo desde afuera del área que viajó hacia el arco venezolano y terminó adentro, acompañado por el grito de un estadio que recuperó de golpe la voz.

El 1-1 alcanzó para que Argentina se metiera en las semifinales de los Odesur, donde el miércoles enfrentará a Chile, y convirtió a Tulián en el nombre de una clasificación que durante buena parte de la jornada había estado suspendida de un hilo.

¿Quién es?

Para los que están fuera del ambiente del fútbol cordobés esa fue la pregunta que dio vuelta por todos lados. Los 'piratas' orgullosos sacaban pecho. Tulián es uno de las grandes promesas de sus divisiones inferiores, pero además forma parte del histórico plantel campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El debut del pibe en el 'Pirata' llegó el 20 de febrero, en el empate 1-1 ante Defensa y Justicia. En mayo apareció el primer gol, durante la goleada 4-0 frente a Sarmiento de Junín.

Tulián nació el 19 de enero de 2008 y creció futbolísticamente en el Club Atlético Las Flores, desde donde llegó a Belgrano mediante un convenio entre ambas instituciones. Aquella operación tuvo también una consecuencia concreta para el club de origen: el Celeste desembolsó 100 mil dólares, distribuidos en dos cuotas iguales de 50 mil, mientras que el acuerdo contempló una tercera cuota de 50 mil dólares cuando el jugador alcanzara los 450 minutos en Primera y una plusvalía del 10 por ciento ante una futura venta. Con parte de esos recursos, Las Flores pudo reinaugurar su sede social.

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En Alberdi, mientras tanto, el nombre de Tulián empezó a instalarse dentro de una cantera que lo acompañó desde una edad temprana. El enganche, con 18 años, ya conocía el escenario de las selecciones juveniles y llevaba consigo una experiencia internacional reciente: el Mundial Sub 17 disputado en Qatar durante el año pasado, donde convirtió en el debut ante Bélgica y también frente a México, en una campaña que terminó en los dieciseisavos de final.

Belgrano, recientemente, le renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y estableció una cláusula de salida de 12 millones de dóalres.

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Un pibe para creer

En este torneo Sudamericano, el corodbés fue titular en las dos primeras presentaciones del torneo y comenzó desde el banco ante Venezuela. Luego se convirtió en el héroe con el golazón.

Ya consolidada la clasificación, el técnico Diego Placente habló de él. "Es un chico en el que creemos mucho", explicó el entrenador. Y agregó: "Por ahí no venía jugando minutos. Son de los chicos que están entre Primera y Reserva y no vienen con ritmo, y se nota. Creo que el objetivo nuestro era ese: que muchos de esos chicos agarren confianza y jueguen minutos".

Tulián tuvo esos minutos en una tarde que terminó perteneciendo a los que llegan desde el banco y dejan una huella inmediata.