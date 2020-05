¿Quién mueve?

No será sencillo lograr que la pelota vuelva a rodar por estas latitudes. En el fútbol argentino hace rato le bajaron la persiana a la temporada de Primera División, y nadie sabe a ciencia cierta cuándo ni cómo se completarán los torneos de ascenso. Por el momento hay que conformarse con seguir viendo a los equipos alemanes frente al televisor. España e Italia ya le pusieron fecha a la reanudación de sus campeonatos y en Sudamérica el gobierno de Perú dio el puntapié inicial para el retorno de la actividad.

“Se permite el fútbol profesional”, anunció días atrás el presidente peruano Martín Vizcarra, aclarando que se jugaría “con protocolo y sin público durante los siguientes meses”. A las pocas horas, el ministro de Salud, Víctor Zamora, le bajó el precio al anuncio: “Estamos revisando el tema. Aún no se sabe cuándo volverá el fútbol”. “Es necesario que esto empiece cuanto antes porque las condiciones de los jugadores se deterioran cada vez más”, reclamó Ricardo Gareca, el DT del seleccionado peruano.

“Nosotros estamos en la misma línea que Ricardo y esperando que se autoricen los entrenamientos de campo lo antes posible”, asegura Carlos Bustos, el cordobés que dirige a Melgar de Arequipa. “Aún no hay certeza. Lo ideal sería empezar las actividades grupales a mediados de junio, con la idea de regresar a las canchas al mes siguiente”, señala el exfutbolista de Talleres.

Todos a Lima

Perú registra 142 mil casos de coronavirus y 4 mil fallecimientos a causa de la pandemia. La Liga 1, la principal competencia futbolística del país, tiene 20 equipos y dos campeonatos anuales. El primero de ellos, el Torneo Apertura, llegó hasta la sexta fecha.

“Quedan 13 jornadas y la posibilidad más concreta es que todos los equipos viajen a Lima y el certamen termine de disputarse allí”, revela Bustos. Melgar –“un equipo fuerte del interior del país”, según su entrenador- ocupa el quinto puesto. También está clasificado para la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020.

En Perú también dirigen otros conocidos del fútbol cordobés: Carlos Ramaciotti (Cusco), Marcelo Grioni (Cienciano) y Roberto Mosquera (Sporting Cristal). Los jugadores mediterráneos son Diego Manicero (Carlos Stein), Danilo Carando (Cusco), Maximiliano Velasco (Deportivo Llacuabamba), Matías Mansilla (Deportivo Municipal) y Claudio Villagra (Sport Boys).

El guiño peruano al retorno del fútbol aceleró los tiempos en el continente. Casi de inmediato, Paraguay y Ecuador avanzaron con los protocolos y hasta pusieron una fecha probable: el 17 de julio.

Albiazul y celeste

Bustos lleva tres años en Perú, ya que las dos temporadas pasadas fue DT de Universidad de San Martín de Porres. Desde 2009 tiene su residencia en México. “Dirigir en Argentina siempre es tentador en lo deportivo, me gustaría”, dice. Y habla del fútbol cordobés: “Me da bronca que no crezca y que salga un porcentaje ínfimo de los jugadores que tienen el potencial para hacerlo”.



-Argentina, que tiene números más favorables que Perú en el tema coronavirus, suspendió hace rato su principal torneo de fútbol. ¿Fue apresurada la medida que tomó la AFA?

-Mientras el fútbol argentino siga manejado por gente que no se prepara o por tomadores de café, va a ser difícil cambiarlo. Seguimos creyendo que somos una potencia mundial, pero nuestra selección, con Messi, fue tercera en la última Copa América y Perú fue el subcampeón. Eso debe ser una señal. Hoy el fútbol debe ser conducido por gente que trabaje seriamente.

-¿Se arrepiente de su experiencia como gerenciador de Belgrano entre 2002 y 2005?

-Para nada. La verdad es que fuimos unos locos impresionantes… Cuando llegamos ningún futbolista quería jugar allí y el club debía plata en todos lados. Me castigaron mucho por mi identificación con Talleres y también hay mucha gente que habla sin conocer. No conseguimos logros deportivos, pero dejamos sentadas las bases y la estructura para lo que vino después.

Tigre encerrado



Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, hizo una aparición en las redes sociales para darle aliento al pueblo del vecino país y expresar su agradecimiento a quienes realizan tareas esenciales en la pandemia. “El Tigre” fue tendencia por el contenido de su mensaje y también por su llamativo look barbado de cuarentena.

En contacto con PERFIL CORDOBA, el ex DT de Talleres dijo: “Estoy en Lima porque cerraron las fronteras y no pude viajar a Buenos Aires, donde están mis familiares. Me paso todo el día conectado con ellos, con mi equipo de trabajo y con amigos”.

La inactividad le impidió al representativo peruano disputar sus partidos de eliminatorias con Paraguay y Brasil y puso en duda los encuentros ante Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador por la clasificación al Mundial Qatar 2022.