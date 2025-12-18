¿Quiénes son los 16 futbolistas que regresan a Talleres?

Con la mirada puesta en el futuro inmediato y en la defensa de su patrimonio deportivo, Talleres comienza a mover piezas clave en este mercado de pases. En ese marco, la dirigencia y el área deportiva avanzan en un proceso de evaluación integral que no solo contempla posibles incorporaciones, sino también el destino de futbolistas que pertenecen al club y regresan a la institución.

En ese escenario, los nombres del arquero Joaquín Blázquez, que regresa de Independiente, y el delantero David Romero, que retorna de Tigre, aparecen en el centro del análisis, en una etapa donde se ponderan edad, posición, características y estilos de juego para definir alternativas de continuidad, tanto en el ámbito local como internacional, siempre considerando la proyección de cada jugador y los intereses estratégicos del club.

El cordobés Tadeo Allende, entre los gustos de Gallardo, Beckhamp y Celta

Los 16 futbolistas que regresan de sus préstamos y entran en etapa de evaluación son:

Arqueros

Joaquín Blázquez (Independiente)

Defensores

Tomás Kummer (Aldosivi)

Tomás Olmos (River Plate – Uruguay)

Lucas Suárez (Liverpool – Uruguay)

Alex Vigo (Sarmiento de Junín)

Mediocampistas

Luciano Viano (Juventud Antoniana de Salta)

Sergio Frutos (Juventud Antoniana de Salta)

Cristián Ludueña (Flandria)

David Zalazar (Central Córdoba de Santiago del Estero)

Franco Moyano (Puebla – México)

Delanteros

Diego Barrera (Central Córdoba de Santiago del Estero)

Bruno Juncos (Deportivo Madryn)

David Romero (Tigre)

Juan Cruz Giacone (Ben Hur)

Emerson Batalla (Juventude – Brasil)

Alejandro Martínez (Cuiabá – Brasil).