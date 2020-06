Reiterado vandalismo en el campo: para De Raedemaeker es ‘político’

MARIANO NIEVAS

“ Estamos sumamente preocupados y no vemos ninguna reacción del Gobierno nacional para condenar estos ataques. Hay un silencio que parece ser cómplice”.

La contundencia de la expresión pertenece a Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y también víctima del vandalismo rural, cuando hace algunas semanas sufrió el incendio de unas 40 hectáreas de su campo ubicado en Oliva.

Por el hecho no hay detenidos por el momento.

Datos. Según un relevamiento del mapa del delito rural de CRA, contabilizan hasta el momento cerca de 50 roturas de silobolsas al sumar hechos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Sin contar incendios o robos de maquinarias.

En menos de una semana en Córdoba se produjeron 12 ataques a silobolsas. Cinco pertenecen a la firma Don Emilio de Villa María, que almacenaban maíz partido destinado a alimentar vacas que producen leche, con un volumen de 370 toneladas.

El último hecho se produjo en el establecimiento Agrotecnología y Servicios ubicado en la localidad de General Levalle donde fueron atacados siete silobolsas que almacenaban alrededor de 2.000 toneladas de granos.

Según explicaron los producto - res afectados, hay un porcentaje de la carga dañada que se puede recuperar para la comercialización, pero se pierde lo que queda desparramado. Sin embargo, marcan un episodio que les llamó mucho la atención, en uno de los hechos rociaron a la soja con curasemillas y con eso queda inutilizada “eso tiene valor 0, es un horror, eso marca una saña especial”.

Escalada. Los productores aseguran que por ahora las consecuencias son económicas, advierten que la reiteración de los hechos podría generar algún incidente más virulento. Según pudo reconstruir PERFIL CÓRDOBA, los ataques a los silobolsas tienen un modus operandi prácticamente calcado. Se producen de noche, se desplazan por caminos internos o alter nativos para evitar los controles policiales que hay en los ingresos a los pueblos y necesariamente son conocedores del terreno. En todos los casos utilizan ele - mentos cortopunzantes (navaja, cuchillo o trinchetas). Se producen en el rango horario que va entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana porque salvo algún puestero, a esa hora casi no hay movimientos en los campos.

Si bien algunos establecimientos cuentan con cámaras de seguridad, por las características y la modalidad, se hace muy difícil identificar a los autores.

Intencionalidades. Para De Raedemaeker los hechos comprueban un trasfondo ideológico.

“Acá hay algo sistémico, no son casos aislados y es alguien que está pensando en que con este tipo de actos vandálicos le genera algún beneficio al país. Si desde el Gobierno nacional bajan un mensaje de que los productores somos especuladores y que paramos la producción para generar diferencias en el tipo de cambio o buscamos devaluaciones por ahí alguien los toma y comete estas locuras”, especifica el dirigente.

Tanto el Gobierno provincial como la Justicia son mucho más cautos y, por ahora, sostienen que no hay elementos para explicar estos ataques por una razón política e ideológica. Lo vinculan a conflictos laborales. Aunque no descartan nada y prometen seguir investigando y ayudar al sector.

Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad de la Provincia, aseguró a este diario que no tienen indicios que los ataques tengan “alguna connotación política”.

“Queremos dejar en claro que repudiamos estos actos de vandalismo que afectan a un sector esencial de nuestro país”, agrega.

En tanto, desde el Gobierno de la Provincia anunciaron la compra de 15 camionetas para reforzar las patrullas rurales.

Valor. El valor de cada silobolsa depende del grano que se tenga acopiado. Para tener una aproximación, cada uno contiene unos 200 mil kilos, si es soja el valor es de unos tres millones de pesos, si es maíz 1,5 millones y si es trigo 2,5 millones.

Cada silobolsa tiene una extensión que va de los 50 a 75 metros de largo y unos 2,70 de diámetro. En la mayoría de los casos violentados son granos secos, que tienen como destino fábricas o puertos y en ese caso se puede recuperar algo de la carga. En el caso de las roturas de silos con granos húmedos la afectación es casi total porque esos granos al tomar contacto con el aire se degradan.

Ataque en Villa María. Con respecto a la investigación judicial del ataque ocurrido en Villa María, el fiscal René Bossio sostuvo que “no sería algo relacionado con el tema ideológico o político y podría estar relacionado con algún trabajador despechado”.

Estos ataques fueron condenados por unas 40 entidades agropecuarias que se mostraron muy preocupadas y advirtieron que estos hechos “destruyen y atentan contra el trabajo y el esfuerzo" y le pidieron tanto al Gobierno nacional como a los gobiernos provinciales que condenen estos episodios y que se tomen medidas urgentes.