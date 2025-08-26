Ricardo Zielinski: "Le pedimos disculpas a la gente de Belgrano"

Hay partido raros, y muy raros. Hay sensaciones que son difíciles de explicar. Hay trompadas que cuestan asimilar. Todo eso acontenció en la noche del lunes en el Gigante de Alberdi, cuando Belgrano cayó goleado, sorpresivamente, por 3-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Fue un golpe a la ilusión. Por tal motivo, el técnico del 'Pirata', Ricardo Zielinski, no dudó en ofrecerle disculpas al hincha celeste por lo acontecido.

El golpe no solo se sintió en el marcador, sino también en la autocrítica que hizo Ricardo Zielinski tras el encuentro. El 'Ruso' fue claro al describir lo sucedido: “Fue un partido raro”, dijo de entrada, y enseguida apuntó a los momentos que marcaron el trámite. “Nos convierten a los 2 minutos en una jugada desafortunada. Después hicimos el gasto, tuvimos situaciones en el primer tiempo, ellos no llegaron prácticamente nunca”, analizó.

En su repaso, el DT de Belgrano señaló que el inicio del complemento había sido alentador para su equipo, pero que un contraataque terminó por quebrar la historia. “En el segundo tiempo arrancamos bien. Y en un contragolpe nos convierten. El segundo gol nos mató, y es responsabilidad mía. Después del gol y de la expulsión se nos hizo cuesta arriba”, reconoció.

Carlos 'Beto' Rodríguez: “El deporte ayuda mucho a cambiar la mirada de la sociedad sobre la discapacidad”

¿Qué pasó, 'Ruso'?

Con un tono de frustración, Zielinski puso el foco en la falta de eficacia: “Es difícil, el fútbol es eso, a veces tener la pelota no significa ganar el partido. Fue un partido raro. En la efectividad hemos fallado, tuvimos situaciones para convertir y no estuvimos finos”.

Más allá de la autocrítica, no ocultó su enojo por el retroceso defensivo que mostró el equipo: “Veníamos sólidos atrás y hoy tiramos todo a la mierda”, lanzó sin vueltas. Y admitió que la ausencia de algunos nombres pesó más de lo esperado: “Es difícil reemplazar a los buenos jugadores, tenemos que trabajar para volver a ser un equipo seguro”.

La derrota, además, dejó un sabor amargo por la imagen mostrada. “Dejamos una imagen que no era la que queríamos dejar. Le pedimos disculpas a la gente”, expresó el entrenador, consciente del descontento en las tribunas.

Amy Fleurilus sobrevivió a un terremoto y hoy sueña con debutar en Belgrano

Finalmente, mirando al futuro y a la posibilidad de refuerzos, Zielinski fue categórico: “Si tiene que venir alguien, no vamos a traer por traer, no es mi manera de trabajar”.

Fue raro: no hay dudas. Careció de efectividad y falló donde no suele fallar; en el fondo. Por eso, Belgrano se fue del Gigante golpeado, con una actuación que encendió alarmas y con la promesa de su técnico de trabajar para recuperar la solidez perdida.



