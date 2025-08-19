Salud "desvalijada": la Clínica Argüello debió cerrar tras varios robos y vandalismo

La Clínica Argüello de la ciudad de Córdoba debió cerrar tras sufrir numerosos episodios de robo y vandalismo en los últimos meses.

Robo y vandalismo

El médico Luis Gagliano confirmó que el centro de salud ubicado en avenida Donato Álvarez al 7.600 cerró “hace aproximadamente seis meses".

"Fundamentalmente porque la mayoría de los aparatos y los accesorios de este lugar no estaban porque entraron cinco veces los ladrones y se llevaron todo”, explicó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Los ladrones se apoderaron del cableado de toda la instalación y las conexiones de los aparatos. "Toda la instalación ha sido violentada, todos los cables pequeños y hasta los cables de atrás del aparato de rayos. O sea que el aparato está inutilizado", agregó.

Además señaló que formuló "cinco denuncias en la Policía, donde está el detalle de las cosas que se robaron".

Gagliano estimó "más o menos en 10 mil, 20 mil dólares lo que se han robado" de la clínica en la que funcionaban 12 consultorios y 2 quirófanos.

Clínica histórica

La clínica fue inaugurada en la década del 50 por Domingo Liotta, pionero del corazón artificial, según contó Gagliano.

"Operaba el doctor Liotta. Era cirujano cardiaco. Yo me acuerdo que hicieron una operación de aneurisma, de aorta, que ahora hay tanta tecnología. Sin embargo ellos hicieron acá eso", recordó.