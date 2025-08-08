Schiaretti comenzó la campaña: "Las retenciones son un verdadero robo al complejo agroalimentario"

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, participó este viernes como disertante en la 33ª edición del Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), realizado en La Rural de Palermo. Ante más de 450 referentes nacionales e internacionales del sector agropecuario, Schiaretti hizo un análisis crítico sobre la situación del campo en Argentina y planteó medidas para potenciar su desarrollo.

Finalmente, el empresario de Río Cuarto, Alicio Dagatti, obtuvo la libertad

Durante su exposición, el exgobernador sostuvo que el campo es "el sector más castigado de la Argentina" y denunció que "las retenciones a las exportaciones agropecuarias son un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino". En este sentido, detalló que "quien realiza ese robo es el Estado nacional. Desde 2003 sacó 175.000 millones de dólares; esto es lo que le quitó a la producción agroalimentaria. Córdoba aportó 35.000 millones". Asimismo, defendió la figura del productor: "Si algo caracteriza al productor agropecuario es que no lleva la plata a los paraísos fiscales: la reinvierte siempre allí, donde vive. Es el sujeto económico activo por excelencia".

Schiaretti abogó por la eliminación progresiva de las retenciones: "Es posible hacerlo en dos años y duplicaríamos la cantidad que podemos exportar del complejo agroalimentario". Además, explicó que esa medida permitiría "expandir la frontera agrícola: avanzaríamos hacia Chaco, Formosa y las zonas que hoy quedaron fuera de competencia en el norte de Santa Fe, en Santiago del Estero y en Córdoba".

El exgobernador también se refirió a la política cambiaria y su relación con las retenciones: "Cada vez que el gobierno nacional quiso mantener el dólar 'planchado' para controlar la inflación, movió las retenciones: primero las bajó por seis meses, luego anunció que las subiría, y a los pocos días dijo 'las dejo de manera permanente' a los niveles de junio".

Petroquímica Río Tercero: la empresa propone pago escalonado, pero el gremio rechaza oferta salarial

En cuanto a la evasión impositiva, Schiaretti destacó que "las retenciones representan cerca del 0,8 % del PBI", pero alertó que "Argentina es el país de Latinoamérica con mayor evasión impositiva: el 3,7 % del PBI". En este punto enfatizó que "si hay decisión de quien gobierna, la evasión se puede reducir drásticamente". Asimismo, afirmó que "es clave definir si se ve al campo como aliado productivo o como enemigo al que hay que 'meter mano'". Según su visión, "quien trató al campo como antagonista fue el kirchnerismo duro; y hoy, hay un gobierno que privilegia los servicios financieros por sobre lo productivo y esto dificulta el desarrollo".

Respecto a la infraestructura, Schiaretti repasó el modelo implementado en Córdoba para mejorar la red vial rural: "Se impulsó un consorcio único, financiado mitad por el Estado y mitad por los productores, y en cinco años permitió pavimentar 340 km de caminos secundarios y terciarios e invertir 210 millones de dólares, facilitando que la producción salga de los campos sin trabas". Sin embargo, criticó la falta de atención del gobierno nacional sobre las rutas principales y afirmó que "si el gobierno nacional no se hace cargo de las rutas nacionales, seguirá siendo difícil mejorar el corredor principal". En ese sentido, afirmó que "el Estado no debe sustituir al privado, sino trabajar junto a él" y agregó: "Aquí pasamos de llenar de ñoquis Vialidad Nacional a que el gobierno nacional no cuide más una ruta".

Finalmente, Schiaretti también se refirió al sector de los biocombustibles, calificando como "un escándalo que nuestro corte sea del 12% cuando Brasil ya lo elevó al 27% y busca el 30%". Además, criticó la falta de autorización para vehículos "flex" en Argentina, pese a que se fabrican para Brasil. En este punto señaló: "No culpo a las petroleras: su voluntad de negocio existe, pero la decisión es del Estado nacional. Hay que elevar el corte al menos al 27 %, idealmente al 30 %, y permitir que funcionen los vehículos flex".

La disertación de Schiaretti fue moderada por el periodista Diego Sehinkman y cerró la edición 2025 del congreso de Aapresid, que reunió a destacados actores del sector agropecuario en la Sociedad Rural de Palermo.