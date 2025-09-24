Schiaretti: "Pedir el apoyo de EEUU expresa el fracaso del programa económico de Milei"

El candidato a diputado nacional Juan Schiaretti aseguró que Donald Trump “no tiene la obligación de saber que se votan legisladores nacionales en vez de presidente”.

“Supongo que será por eso que habrá dicho o tal vez se quiso anticipar. Yo no puedo andar interpretando qué quiso decir el presidente de Estados Unidos cuando dijo que ´lo apoyaba a Milei para la reelección´. No me corresponde. Tal vez no sabía que la primera elección era de legisladores nacionales”, agregó el exgobernador.

Natalia de la Sota sobre la reunión entre Trump y Milei: “No vamos a permitir más ajustes, ni la entrega de activos”

“El fracaso del programa económico de Milei”

“Pero ese no es el problema. Yo creo que el tema de que él va a pedir el apoyo de EE.UU. expresa el fracaso del programa económico de Milei, las dificultades que tiene el programa económico de Milei”, aclaró en declaraciones a Cadena 3.

“Si no, no tendrían que recurrir a que Estados Unidos le solucione el tema de las reservas”, analizó Schiaretti.

"Milei le sacó la plata a los jubilados, a las provincias, a los municipios, a los discapacitados, a la universidad y a la ciencia. ¿Y dónde se fue toda esa plata? Lo concreto es que se ve que esa plata que les quitó a todos estos sectores sociales no le alcanzó porque ahora tiene que ir a pedir la ayuda de Estados Unidos”, concluyó.

Schiaretti se reunió ayer en Jesús María con referentes de Provincias Unidas, mientras que esta tarde participará en Santa Fe con el gobernador Maximiliano Pullaro de un encuentro con dirigentes locales.

Pastora y candidata libertaria cordobesa citó a Perón y calificó a Milei como “un estadista”

Retenciones

“Sacarle definitivamente las retenciones al campo significará que la producción, la actividad comercial, el consumo y el empleo se multipliquen en pueblos y ciudades. Por eso presentaré un proyecto de ley para que se eliminen totalmente. Las retenciones son una medida injusta y confiscatoria”, escribió Schiaretti en su cuenta de la red social “X”.