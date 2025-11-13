Se fue la 'Tota' Medina de Racing. "El Belgrano Juniors nos pegó un baile", dijo el presidente.

Racing de Córdoba se quedó sin entrenador. Y fue de manera sorpresiva. Más allá de que ayer la goleada 4-1 sufrida ante Belgrano por a Copa Córdoba, ni propios ni extraños imaginaban esta noticia. Pero en Nueva Italia, bajo la dirección del presidente Manuel Pérez es habitual alguna de estas particularidades.

Es que hasta ayer desde la dirigencia se remarcaba públicamente que estaba todo muy encaminado para que Hernán Medina continuara en su cargo el año que viene y que faltaban algunos "detalles". Sin embargo, esos "detalles" pasaron a ser cosas importantes con el partido de anoche en Alberdi.

Todos los ‘10’ van al cielo

"El Belgrano Junior nos pegó un baile, lo de anoche fue un papelón, un sapo que nos vamos a tragar en cómodas cuotas", declaró esta mañana el presidente de la 'Academia' en La Red Córdoba, tras anunciar que la 'Tota' no iba a continuar en su cargo.

El entrenador volvió en junio de este 2025, para hacerse cargo del plantel durante el segundo semestre tras la partida de Héctor Arzubialde.

‘Beti’ Soriano: “La lesión llegó para seguir enseñándome”

“Veíamos que faltaban cosas, había cosas que hacían ruido. A nosotros Belgrano no nos hacía cuatro ni en la mejor época.... Acá hace cinco sábados que se les da descanso al plantel y los domingo ni hablemos, vamos a misa. Tenemos excelente relación con la Tota pero lo de anoche fue un papelón... Racing no está para esto”, afirmó Pérez.

La 'Tota' Medina en este dirigió 15 partidos, con cinco triunfos, tres empates y siete derrotas.

Ahora comienza la búsqueda del nuevo entrenador en Nueva Italia.