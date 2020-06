Segura, ¿un promotor de convivencia VIP?

Una vez más, y como viene ocurriendo entre el Municipio y el Suoem desde la sanción de la ordenanza por el recorte de la jornada laboral, hubo tensión en la semana entre el Ejecutivo y el gremio de los municipales. Esta vez, buena parte de esa discordia se vio por lo que contó este diario el domingo anterior acerca de los promotores de convivencia y el rol del titular del Tribunal de Faltas, Juan Manuel Aráoz, y de la Secretaria General del Municipio, Verónica Bruera. De hecho, en PERFIL CORDOBA se habló de ambos porque la profesión de estos nuevos monotributistas que trabajan para el Municipio es la de abogados, cuyo colegio tiene como vicepresidenta a la funcionaria llaryorista. De lo que poco trascendió es que uno de los incorporados a la gestión es… ¡el presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Segura! El letrado figura como asesor de la secretaría que encabeza Bruera desde diciembre del año pasado y es por ello que algunos en el Palacio 6 de Julio se preguntaron si era una “promotor de convivencia VIP”. Segura no terminó en buenos términos con algunos radicales que apoyaron su candidatura a la presidencia del colegio y es resistido por algunos sectores de sus pares.



En El Panal insisten con la preocupación por un outsider

Las últimas encuestas que llegaron al Centro Cívico dejaron tranquilidad porque nadie en el arco opositor al peronismo provincial levantó el perfil como para ser una sombra que preocupe a la cúpula de Hacemos por Córdoba. Sostienen que, por ahora, no hay dirigentes que hayan podido capitalizar algo en plena pandemia y que siguen desdibujados a la hora de instalarse en la agenda. Sin embargo, con lo que insisten en El Panal es con el cuidado ante la aparición de un outsider, como lo contó este diario la semana pasada. De hecho, más de uno observó con atención el discurso del gobernador Juan Schiaretti del lunes pasado con médicos y epidemiólogos, demostrando para algunos que la preocupación viene por ese lado porque, dicen, sería difícil enfrentarse a un ambo de medicina pospandemia. “’El Gringo’ les habló a los médicos y busca acercarse; porque no descartamos que algún referente de la medicina capitalice la marcha y el reclamo por las imputaciones de Saldán. Igual, todavía no apareció nadie…”, dijo una fuente del peronismo. En la misma sintonía, un dirigente del PJ del interior reforzó el razonamiento del ocupante de un despacho en el Centro Cívico y apuntó a la preocupación por Río Cuarto, donde Gabriel Abrile, el hombre de Cambiemos opositor al intendente Juan Manuel Llamosas, es médico.



El acercamiento del mestrismo a Nicolás

En el radicalismo hace algunas semanas que tienen el chip incorporado de que no habrá Paso en las Legislativas del año próximo. Por lo tanto, la pelea por el sello es trascendental para lo que se viene y el fixture radical marca como escenario de batalla la interna que se disputaría en diciembre de este año. Si no hay cambios. En el punteo radical, un experimentado dirigente empezó a observar cómo el sector que encabeza el actual titular del partido, Ramón Mestre, se acerca al exlegislador Miguel Nicolás y avizora un acuerdo. “Por qué no pensar en un enfrentamiento entre Diego (Mestre) en la Capital con (Javier) Bee Sellares; y en la provincia que Ramón se corra para dejar a Nicolás medirse con (Rodrigo) De Loredo”, lanzó la fuente desde su incómodo homeoffice. El correligionario además agregó que la disputa entre el concejal y el exlegislador es histórica y se fue a la campaña del 2015 con Oscar Aguad de candidato a gobernador, donde el joven “le sacó la lapicera para el armado” al experimentado y el veterano prometió revancha.

A río revuelto sindicalista…

Que el sindicalismo cordobés se encuentra dividido desde hace un buen tiempo, no es novedad. Las manifestaciones que se realizan hace años así lo demuestran y ahora, en el último tiempo, ni siquiera pudo plasmarse la unidad para reclamar en contra del ajuste jubilatorio en la provincia que se sancionó el 20 de mayo pasado en la Unicameral. El viernes, cuando hubo un intento para movilizarse y reclamar por la reforma schiarettista, en la previa salió a la luz que José Pihen, legislador provincial y líder del SEP y la CGT Regional, tuvo una aprobación de su trámite jubilatorio por parte de la Caja de Jubilaciones el 18 de mayo, dos días antes del debate en el recinto y discusión en la que decidió votar en contra de su bloque. El viernes varios sindicalistas tomaron nota de esto y reflotaron viejas disputas con “Pepe” Pihen como la de diciembre del 2015 cuando se trató otra reforma en la Legislatura. Incluso, con la confirmación de una jubilación cercana a los 250 mil pesos para Pihen, varios creen que puede abrirse el escenario para la renovación en la cúpula de la CGT y en El Panal no lo verían con malos ojos.