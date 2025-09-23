Sichar, analista: las retenciones cero y “plan platita” alivian al Gobierno, pero no mueven el voto

El analista de opinión pública Carlos Sichar separa dos planos: por un lado, el alivio económico/financiero que generan los anuncios; por otro, el comportamiento electoral, que —advierte— no se modifica de inmediato. Plantea que harán falta nuevas mediciones para ver si ese “respiro” se vuelve voto.

En entrevista con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Sichar describe cómo se reacomodó la competencia en Córdoba, dónde se ubican los indecisos y por qué la concurrencia a las urnas puede inclinar el reparto de bancas.

Alivio económico, voto y un final abierto por la novena banca

—¿Las medidas del Gobierno cambian el escenario?

—Veo dos planos. En lo económico/financiero hubo alivio para el Gobierno. En lo político, en el bolsillo del elector, no lo veo reflejado hoy. Es muy reciente; habrá que esperar nuevas mediciones para dimensionar el impacto.

—Hace tres meses La Libertad Avanza parecía ganar Córdoba “con la marca”. ¿Qué pasó?

—Cambió la expectativa. Gonzalo Roca era desconocido y se medía “candidato de Milei”; aun así, su performance era buena, muy a la par de Juan Schiaretti, que estaba algunos puntos arriba. Natalia de la Sota empieza a captar el voto filo-kirchnerista que antes expresaba Pablo Carro.

—¿Cómo queda el voto kirchnerista en Córdoba?

—El voto duro del kirchnerismo en Córdoba hoy se concentra en De la Sota. Descompusimos su matriz y quienes votaron a Massa en 2023 tienden a elegirla ahora.

—¿Dónde ves los indecisos?

—Sobre todo en jóvenes varones: es un segmento que espera para definir.

—¿Qué puede definir la elección en Córdoba?

—La participación. En la capital, más del 70% decía conocer la elección y querer votar, pero el domingo 26 veremos si eso se concreta. Con la Boleta Única y el sistema D’Hondt, la novena banca puede saltar entre bloques por décimas: escenarios como 4-4-1, 4-3-2 o 3-3-1-1 dependen de ese pisito y del aparato territorial.

—¿Cómo está Ramón Mestre?

—No tengo encuesta nueva; sería percepción. Su desafío es consolidar el voto radical. La alianza con Luis Juez hoy no está (Juez milita para Roca); habrá que ver si se sostiene.

—¿De la Sota entra? ¿Y su proyección?

—Con los números que vimos, sí. Fue acertado no integrarse al oficialismo provincial; esos votos son propios. La veo con proyección a intendenta o vicegobernadora en 2027; incluso se la menciona en fórmulas nacionales. Está construyendo un perfil propio y eso la beneficia.

—En lo que se refiere a la campaña en las redes: ¿qué están haciendo bien?

—La de Natalia produce piezas específicas para redes. Otras fuerzas repiten un mismo spot en todas las pantallas y lo pautan en digital: no es lo correcto. También hay equipos profesionales detrás, como en la de Schiaretti.