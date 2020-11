Sigue la pelea por el Orfeo: ¿avanza Bugliotti en el frente judicial?

Soledad Romero García

La incertidumbre en torno a lo que sucederá con el Orfeo Superdomo, desde que el pasado 6 de noviembre en el Concejo Deliberante el oficialismo lo declarara de interés municipal -por lo que el edificio debería ser utilizado para los fines que fue habilitado- sigue sumando nuevos capítulos. Como se sabe, el empresario Euclides Bugliotti ya anunció que no lo volverá a abrir para la realización de espectáculos o shows musicales.

Luego de la solicitud de demolición presentada en el CPC Monseñor Pablo Cabrera, que le fue denegada, y la declaración de patrimonio cultural del espacio por parte del Concejo Deliberante, en los últimos días se conoció que Bugliotti había iniciado negociaciones con el Hospital Italiano para reconvertir parte de la estructura del Orfeo en un centro ambulatorio de alta complejidad.

Consultado al respecto, Juan Grass, director del Hospital Italiano, sostuvo a PERFIL CÓRDOBA que desde el nosocomio están a la búsqueda de un lugar que les permita ampliar su presencia en la zona norte de la ciudad, donde cuentan con el centro periférico ambulatorio de atención desde hace 20 años en el Cerro de las Rosas, sobre Av. Rafael Núñez.

En esa línea, y tras comprar el fondo de comercio de las farmacias que tiene el Grupo Dinosaurio en los centros comerciales de Rodríguez del Busto y Salsipuedes, que se pondrían en funcionamiento en diciembre, el primer ofrecimiento fue el espacio de los salones de fiesta que posee el Dino de Rodríguez del Busto, lo que no terminó de convencer a las autoridades del Italiano porque se encuentran en un primer piso, lo cual dificultaba el acceso para un centro de salud. Luego, fueron contactados por Bugliotti para incorporarlos al proyecto que están evaluando implementar en el mismo Orfeo.

“Obviamente que nos parece algo muy superador. Este concepto se utiliza en muchas partes del mundo: allí tenemos un centro comercial cerca, estacionamiento y viviendas, es algo que nos interesa. Nosotros no vamos a comprar el Orfeo, seríamos parte de un proyecto. El Orfeo es de Bugliotti y él va a decidir qué se hace ahí, nosotros seríamos locatarios, depende de lo que terminen diseñando para ese espacio. Lo que planteamos es contar con entre 2000 y 2.500 metros de un centro ambulatorio de alta complejidad, consultorios, con internación de día, cirugías ambulatorias y prácticas”, señaló Grass.

Tras conocerse la iniciativa de Grupo Dinosaurio, a la que se sumaría el Hospital Italiano, el jefe del bloque de Hacemos por Córdoba en el Concejo Deliberante, Juan Domingo Viola, señaló a este medio que respecto a esos trascendidos “no hay ninguna presentación en sede administrativa del municipio para llevar adelante un proyecto de esas características”, añadiendo que si el mismo involucra cualquier modificación y/o construcción nueva o demolición “se tiene que pedir autorización”.

“La declaración de interés municipal es para que el Orfeo funcione como venía funcionando, es decir para lo que se habilitó y para lo que todavía se encuentra habilitado. Por otra parte, el Orfeo no está pagando impuestos, porque es un inmueble destinado para espectáculos públicos y el Grupo no solicitó que se lo quite de esa categoría. La declaración de interés municipal permite que el predio siga existiendo y se abra una puerta en la que habrá que negociar, a los fines de buscar cómo se recobra la actividad y la vida del Orfeo”, añadió Viola.

En ese sentido, el edil precisó que “nosotros no podemos pensar solo en el bolsillo de los privados, también tenemos que hacerlo en el interés de los vecinos y hay un claro interés de que el Orfeo no sea demolido. Ahora se abre una nueva instancia para ver cómo vuelve a funcionar para aquello para lo que fue habilitado y por lo que se generaron transformaciones normativas dentro del municipio”.

¿Se viene el juicio? En tanto, desde la oposición manifiestan su preocupación por la posibilidad de un juicio que podría iniciar Bugliotti contra el municipio, tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto 235/2020, donde se declara de interés municipal el predio donde se ubica el Orfeo. La demanda podría presentarse en los primeros días de diciembre, según afirmó el concejal Juan Pablo Quinteros, presidente del Bloque Encuentro Vecinal

El edil hace referencia a una notificación del empresario mediante escribano hacia los funcionarios, concejales y autoridades municipales haciéndolos responsables civil, penal y administrativamente por sus actos. “El empresario va a apuntar a eso”, añadió.

“Yo estimo que tras esta notificación, Bugliotti ya tiene preparada la acción judicial. Creo que se hicieron las cosas a las apuradas en cuatro días y eso lo debería haber resuelto directamente el Ejecutivo, pero no quisieron pagar el costo político y lo mandaron al Concejo. Parece una discusión a ver quién es más malo y al medio van a terminar pagando los cordobeses. Grupo Dinosaurio estima que el valor del Orfeo es de 25 millones de dólares: creo que puede ser una demanda millonaria y si hay un juicio es un costo que seguramente terminarán pagando los vecinos”, destacó.