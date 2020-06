Silencio en Córdoba por la investigación de escuchas ilegales del gobierno de Macri

“Admitir que tu propio socio te espiaba es romper la coalición. Romper la alianza”. La frase pertenece a un radical equidistante tanto de Ramón Mestre, el exintendente y presidente de la UCR provincial, como de Mario Negri, el diputado nacional y jefe del interbloque opositor en la Cámara de Diputados.

Ninguno de los dos candidatos a gobernador en los comicios de mayo del año pasado se manifestó públicamente sobre uno de los escándalos que atraviesa la política nacional y tiene a la Justicia federal investigando: las escuchas ilegales del gobierno de Mauricio Macri que realizaba la AFI que encabezó Gustavo Arribas, una de las personas más cercanas al expresidente.

El escándalo que enfrenta el extitular de la agencia de Inteligencia tiene dentro del listado de espiados por la gestión anterior a dirigentes de Cambiemos, del kirchnerismo, del peronismo de las provincias, periodistas, curas cercanos al papa Francisco y empresarios. Y en esa nómina, entre los dirigentes de Cambiemos que figuran en la nómina están Negri y el hombre del PRO, de pasado por la Cámara baja como compañero del radical en el interbloque, Nicolás Massot.

Existe una porción importante del radicalismo que entiende que, manifestarse acerca las escuchas, condiciona la coalición y pone en riesgo el futuro del armado para 2023. Por lo tanto, no habrá opiniones al respecto por ahora. En tanto, los memoriosos dentro de la UCR cordobesa recuerdan que no es la primera vez que Negri es espiado.

En la última parte de la década de 1990 hubo un escándalo similar por una causa de espionaje vinculada al Ejército y en la que el mail intervenido era mrnegri@tutopia.com. Casilla de e-mail símbolo de esa época y que terminó de todas formas con Negri como parte de la lista de la UCR, siendo Córdoba un bastión en el que no hubo alianza en las Legislativas de 1997. En aquella ocasión, el radicalismo cordobés se opuso a un acuerdo con el Frepaso y Negri ingresó a la Cámara baja, mientras que por el peronismo lo hizo Humberto Roggero.

Respuesta a Cafiero. En tanto, Negri le respondió al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por sus recientes declaraciones, a las que el diputado radical consideró “una provocación lamentable”. “Las palabras del Jefe de Gabinete no están a la altura del momento crítico que los argentinos estamos atravesando”, sostuvo.

“Le propusimos al Gobierno trabajar juntos para encontrar una salida en conjunto a la pandemia y no nos respondieron. En este contexto, lamento mucho que el Jefe de Gabinete haya dicho que sería una catástrofe la Argentina si estaba el anterior Gobierno -gestionando esta pandemia”, manifestó Negri, quien luego realizó un listado de acciones que Juntos por el Cambio, de haber continuado en el gobierno nacional, no hubiera realizado.

“Estoy seguro que no le hubiéramos dado superpoderes al Jefe de Gabinete, porque nuestro gobierno se autolimitó y reduzco la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, primero hasta el 7,5% y luego hasta el 5% del Presupuesto. Sé que no hubiéramos aprovechado la pandemia para que (Amado) Boudou, que se robó media Argentina, descanse en su casa cómodamente. Sé que no hubiéramos retirado las querellas en las causas Hotesur y Los Sauces. Sé que no hubiésemos querido nombrar procurador a quien va a desarmar las causas en las que la vicepresidenta está investigada.