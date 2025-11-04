Sin bancos este jueves en Córdoba: cómo operar durante el Día del Bancario

Este jueves 6 de noviembre, los bancos de Córdoba y de todo el país no abrirán sus puertas por la celebración del Día del Bancario, una fecha que conmemora la creación de la Asociación Bancaria en 1924. El feriado gremial dejará sin atención presencial a las sucursales, aunque los servicios digitales y los cajeros seguirán funcionando con normalidad.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no considera esta fecha como un feriado nacional, pero el acuerdo colectivo del sector la reconoce como un día de descanso obligatorio. Por eso, se recomienda anticipar trámites o vencimientos previstos para el 6 de noviembre y evitar demoras.

¿Qué se puede hacer?

Durante la jornada no se atenderán gestiones presenciales, como apertura de cuentas, firma de documentos o consultas personalizadas. Además, algunas operaciones entre bancos que requieren compensación, como ciertos pagos o transferencias programadas, se postergarán automáticamente al viernes 7, primer día hábil posterior al feriado gremial.

Aunque las puertas estén cerradas, los servicios digitales continuarán activos. Los usuarios podrán ingresar a home banking y aplicaciones móviles para hacer transferencias, pagar servicios o consultar movimientos.

También estarán operativos los cajeros automáticos y terminales de autoservicio para extracciones, depósitos o pagos. Las tarjetas de débito y crédito, junto con las billeteras virtuales, mantendrán su funcionamiento habitual, sin restricciones.