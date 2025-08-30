Spaccessi pide ir a votar y fustiga el armado libertario en Córdoba: “es un club de amigos”

Agustín Spaccessi insistió en que la participación será decisiva y pidió que “el domingo 26 de octubre” la gente vaya a votar “en defensa de ellos mismos” para que no decidan “los aparatos”. En diálogo con Punto y Aparte (Punto a Punto Radio, 90.7) cuestionó el armado de La Libertad Avanza en Córdoba: habló del “club de amigos” y de “los primos Menem” y remarcó que “no hay nada más casta que poner a tus amigos en una lista”.

Sobre el presidente, Spaccessi lo describió como “sumamente honesto, trabajador y comprometido”, aunque advirtió que si la investigación roza a su hermana “es una deducción lógica y sin datos” pensar que lo alcanza a él: “no es una acusación” y “no son la misma persona”, matizó.

También denunció un cambio de derivaciones del PAMI, de pacientes que antes iban al Hospital Italiano hacia una clínica privada “propiedad del cuñado de (Gabriel) Bornoroni”, que —según dijo— “tenía tres médicos clínicos para 10.000 capítulos”. “Déjense de joder, no pueden estar haciendo negocio con la salud de nuestros jubilados”, planteó.

Reclamó, además, que la construcción política no se delegue por completo y aceptó que parte del armado “está en manos de Karina Milei”: “es lo público y notorio… estamos en contra de eso”. El legislador marcó asimetrías entre AMBA e interior en subsidios y mantenimiento de rutas, y pidió corregirlas.

En campaña, reivindicó el trabajo del Partido Libertario desde 2018, la presencia “en 80 ciudades del interior” y respondió a la idea de candidaturas “funcionales”: “Los votos son de la gente. Dejen que la gente elija en libertad”.

—¿Cuál es el alcance sobre los audios en la Agencia Nacional de Discapacidad? —“Para nosotros, los que somos libertarios hace muchos años, ver la llegada de los ‘amigos del campeón’ de último momento, cómo están trayendo corrupción a lo que es nuestro gobierno…, no es agradable. Nosotros vamos al Congreso para apoyar y profundizar las medidas pero también somos críticos de estas cuestiones.

—¿Lo despegá de su hermana de lo que se denuncia?

—No debe haber cordobés que lo conozca más en profundidad que yo. Lo conozco como un tipo sumamente honesto, trabajador y comprometido. Y si está la hermana, está el presidente. Es una deducción lógica y sin datos; no es una acusación… no son la misma persona.

—Usted formuló una denuncia sobre PAMI Córdoba. ¿Cómo es la situación?

—Lo denunciamos en agosto del año pasado: derivaciones que iban al Hospital Italiano pasaron a una clínica privada, propiedad del cuñado de (Gabriel) Bornoroni]. Esa clínica tenía tres médicos clínicos para 10.000 capítulos. Déjense de joder: no pueden estar haciendo negocio con la salud de nuestros jubilados.

—Esa delegación del armado político que menciona, ¿está en manos de Karina Milei?

—Sí, es lo público y notorio: lo que salió en audios. Dicen que hay más audios, más videos. Estamos en contra de eso.

—¿Qué va a hacer para captar votos en la elección de octubre, sin una gran estructura?

—El Partido Libertario trabaja desde 2018, tenemos presencia en 80 ciudades del interior. Vamos a ir con nuestras verdades. Y a quienes dicen ‘tu candidatura es funcional a…’ le digo que los votos son de la gente. Dejen que la gente elija en libertad.