Talleres-AFA: la reconciliación Fassi y Tapia sumó un nuevo capítulo

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, estuvo el miércoles en Córdoba y fue un día agitado. Se hospedó en el Hotel Quorum, cerca del Aeropuerto, donde estaba el plantel de Argentinos Juniors, que por la noche jugaría la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

El ‘Chiqui’ estuvo toda la mañana allí, acompañado por Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, quien cerca de las 13.30 los trasladó en su camioneta blanca. Previo a eso, mientras algunos jugadores del ‘Bicho’ salían de almorzar en el hotel, hicieron unas bromas, y el mandamás del fútbol argentino con una sonrisa les dijo: “No se vayan a cagar esta noche, eh”.

Y de allí, Tapia y Cavagliatto se fueron a almorzar junto a los presidentes de Talleres, Belgrano y Racing de Córdoba: Andrés Fassi, Luis Fabian Artime y Manuel Pérez, respectivamente. En total se calcula que hubo unas quince personas (entre ellos, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia) en ese almuerzo que duró unas dos horas y que tuvo empanadas, carnes y helados, y por supuesto, agua, gaseosas y vino. Según se supo, hablaron del proyecto de la Universidad de la AFA y de la presentación de la nueva camisetay de la Selección argentina.

Elecciones en Talleres: Andrés Fassi arrasó y seguirá al frente del club hasta 2029

Los cuatro presidentes contaron sus proyectos deportivos, y según contó el portal Letra P: "Fassi elogió el torneo con 30 equipos y el concepto federal de la apuesta. Ante la confesión, más de uno dejó de masticar el bocado del costillar salado con lo justo. Giros, todo da vueltas como una gran pelota".

Cabe recordar que hace unas semanas, Fassi pidió disculpas públicamente a 'Chiqui' Tapia, un hecho que llamó la atención de propios y extraños.

Y como para mostrar que ahora hay sintonía entre AFA y Talleres, luego del almuerzo 'Chiqui' recorrió el predio de entrenamiento de Talleres y anunció con Fassi el ingreso de la categoría infantil del club al Torneo de la AFA.

Falleció Daniel Willington, una leyenda del fútbol nacional

El comunicado del club de barrio Jardín expuso: "Durante su recorrida por nuestro Centro de Alto Rendimiento, Tapia se reunió con los planteles formativos, destacó el trabajo institucional, la conducción de Carlos Tevez y la presencia de Daniel Valencia".

"Un gusto haber recorrido las instalaciones de Talleres y visitado a los chicos y chicas de las categorías infantiles que van a competir en AFA. Quiero agradecer a Andrés Fassi por la invitación. Ha sido una muy buena jornada", escribió el Chiqui en un posteo de Instagram.

Y pareció otra foto que despertó polémica, con esas sonrisas de cómpinches, cuando hasta hace poco tiempo parecía imposible verlos juntos, con fuego cruzado. Este reencuentro marca el fin de la grieta entre ambos, que había comenzado en septiembre de 2024, cuando Boca eliminó a Talleres de los octavos de final de la Copa Argentina.

Mirar hacia adelante, dice Fassi.

Mientras tanto, Tapia sigue construyendo poder y ya no quedan -en la dirigencia del fútbol argentino - quién se le anime a no levantar la mano.