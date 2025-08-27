Talleres. Carlos Tevez: "Nunca pensé en renunciar"

Qué dias los que atraviesa el fanático de Talleres: no son jornadas fáciles de digerir. En ese marco, en medio de la crisis futbolística que atraviesa el club de barrio Jardín, que lucha por no descender y viene de una dura derrota por 3 a 0 frente a Atlético Tucumán, el técnico Carlos Tevez decidió hablar. El 'Apache' rompió el silencio tras la suspensión de la conferencia de prensa del domingo y dejó en claro: “Nunca pensé en renunciar”.

El DT reconoció el difícil momento del equipo y explicó por qué decidió no presentarse a la conferencia después del traspié en Tucumán: “Me parecía que cualquier cosa no iba a ser justa para el hincha. No se hizo nada bien y cualquier cosa podía ser sacada de contexto”, afirmó en la conferencia que se llevó a cabo en el predio (por la zona estaba el presidente Andrés Fassi y un grupo de socios) y donde el entrenador se mostró autocrítico.

Fassi, un entrenador entre bambalinas

“No voy a abandonar”

Tevez fue categórico al hablar de su compromiso con Talleres. “El que no me conoce, que vea la serie. Esto no me asusta. Que la gente se quede tranquila: yo no voy a abandonar”, aseguró. En otro sector, Fassi también resaltaba esta situación y lo respaldó públicamente: “Tevez va a seguir hasta las últimas consecuencias en Talleres”.

El técnico no escondió la autocrítica y apuntó directo al rendimiento: “Después del partido en Tucumán, les pregunté a los muchachos si se daban cuenta de la situación en la que estamos. Hay que hacerse responsable: de 20 partidos, ganamos 3. Creo que los muchachos, ahora sí, entendieron el momento”, dijo. Y mirando al futuro, expresó: “Son 10 finales y las tenemos que tomar como tal. Hay que demostrar que son de verdad y no podemos demostrar lo que hicimos en Tucumán”.

“El equipo se dio cuenta que tocó fondo y tenemos que reconstruir desde ya. Contra Atlético se vio el peor Talleres: no hicimos nada de lo que trabajamos y ahí entra en juego la actitud”, agregó.

Racing de Córdoba: pibes que entre risas y sacrificios sueñan con Primera

¿Y los refuerzos? ¿Y el "9"?

Consultado por el mercado de pases, Tevez fue claro: “Preguntamos por cuatro jugadores, pero pidieron boludeces. No vamos a traer por traer. Confío plenamente en el 9 que tenemos”, dijo. A su vez, dejó en claro su idea de trabajo a futuro: “Yo vengo a trabajar, que Talleres salga de esta situación y planificar de acá en adelante para armar un Talleres mejor”.



"Yo soy un entrenador donde a los jugadores siempre les voy de frente. Fede y Nahuel van mejorando cada día y les estoy dando el apoyo para que ellos puedan sacarse la mufa y poder convertir".



El próximo compromiso del “Matador” será ante Deportivo Riestra, este domingo en el estadio Mario Kempes, en un partido que puede marcar un punto de inflexión.

Mientras tanto, en un gesto de unión, los jugadores saludaron los de socios que se acercaron al entrenamiento para acompañar al plantel en este difícil presente.