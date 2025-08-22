Talleres, con el peso del historial, busca resurgir en Tucumán

Ganar. Talleres necesita ganar. Mejorar en el juego. Talleres necesita, sin dudas, mejorar. Tantas cosas necesita el Albiazul por estos tiempos, pero urge una victoria para que lo haga respirar y salir de esa zona que pocos imaginaban tiempo atrás. El elenco que conduce Carlos Tevez tiene una parada dificil en Tucumán en esta fecha 6 del Torneo Clausura de Primera división.

La 'T' visita a Atlético Tucumán con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El equipo cordobés, que atraviesa un presente irregular y acumula resultados adversos en la Liga Profesional, tendrá mañana la oportunidad de volver a sumar de a tres en un escenario siempre complejo como el Monumental José Fierro.

En Talleres hay preocupación al ver la zona del descenso

¿Cómo le fue a la 'T' en Tucumán?

El conjunto dirigido por el 'Apache' sabe que la misión no será sencilla. Los números muestran que cuando juega en Tucumán el 'Decano' suele hacerse fuerte: de los ocho choques disputados allí en Primera División y copas nacionales, Atlético se quedó con cuatro victorias, mientras que Talleres apenas festejó en dos oportunidades.

Sin embargo, el historial general se inclina a favor del elenco cordobés. En los 16 partidos disputados, el Albiazul se impuso en ocho ocasiones y convirtió 25 goles, frente a las cuatro victorias y 18 tantos del equipo tucumano. Cuatro veces terminaron en empate.

Ese respaldo estadístico será uno de los pilares para que Talleres busque cortar la mala racha y recuperar confianza.

Fassi, un entrenador entre bambalinas

Tevez aún no decidió el equipo y hay varias dudas para el juego de mañana sábado, a las 20. En un principio, por esta línea se inclinaría: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Gómez o Mosqueira y Juan Camilo Portilla; Botta o Alastra, 'Bebelo' Reynoso o Luis Sequeira y Rick; Leandro Depietri o Federico Girotti.



