Tan cerca y tan lejos: cuando Estudiantes de Río Cuarto compartió torneos con Talleres, Belgrano e Instituto, aunque sin jugar contra ellos

El histórico ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a la Liga Profesional generó un escenario inédito para el fútbol cordobés, que por primera vez tendrá cuatro equipos compitiendo en una temporada regular de la Primera División de la AFA.

El próximo año, El León del Imperio del Sur compartirá marquesinas con Talleres, Belgrano e Instituto, algo que sucedió hace cuatro décadas, en los viejos Campeonatos Nacionales de 1984 y 1985, aunque en forma efímera. De hecho, el elenco del sur provincial ni siquiera llegó a coincidir con el Albiazul, el Pirata y La Gloria en aquellos torneos que fueron su segunda y su tercera experiencia codeándose durante un par de meses, a la usanza de aquellos tiempos, con los representativos de la divisional de elite.

VISITA MILLONARIA. Ariel Ramonda maniobra ante Alfredo De los Santos, en el empate 2-2 de Estudiantes ante River, en el Nacional 1984. /// CEDOC PERFIL

Juntos, pero separados

En el Nacional 1984, donde los 32 participantes se distribuyeron en ocho zonas, Estudiantes de Río Cuarto integró el Grupo D, junto a River Plate, Huracán y Atlético Uruguay de Entre Ríos. Bajo la conducción técnica de Reinaldo Volken, el Celeste completó su periplo con un triunfo, dos empates y tres derrotas, ubicándose en el tercer puesto, detrás de ‘El Millonario’ y ‘El Globo’. Héctor Pitarch, Luis Carranza, Juan Manuel Llop, Ariel Ramonda, Julio César Villagra y Daniel Pedro Killer, campeón del mundo del ’78, fueron algunos de los futbolistas que protagonizaron aquella campaña.

De los embajadores de Córdoba, Talleres fue quien llegó más lejos en ese campeonato. El conjunto de barrio Jardín fue eliminado por Ferro Carril Oeste, a la postre campeón, en la instancia de semifinales, luego de haber clasificado segundo en el Grupo A (detrás de Newell´s y antes que Boca Juniors y Ferro de General Pico), y superar con éxito los sucesivos ´punta y hacha’ con Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors.

El Nacional 1984 marcó un récord de representatividad para el fútbol cordobés. Talleres, Instituto y Racing formaban parte del cuerpo estable de la máxima divisional de la AFA, y desde el Regional y la Liga Cordobesa se sumaron Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano y Unión San Vicente.

Belgrano avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por River, tras haberse adjudicado el Grupo C (delante de Rosario Central, Vélez Sarsfield y Central Norte de Salta), y superar a Atlético Tucumán en octavos de final. Antes de marginar al Pirata, el conjunto de Núñez (que terminaría como subcampeón) dejó fuera de juego a Instituto, que había sido segundo en el Grupo G, detrás de Ferro y delante de Platense y Altos Hornos Zapla.

Aquel certamen contó con la presencia de otros dos equipos cordobeses. Racing de Nueva Italia y Unión San Vicente. La Academia fue eliminada por San Lorenzo en octavos de final, después de haber sido escolta del Grupo G que lideró Argentinos Juniors y que completaron Unión de Santa Fe y Atlético Ledesma de Jujuy. El Naranja fue colista del Grupo H, detrás de Estudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía Blanca y Atlanta.

HOMENAJE AL ÍDOLO. Antes de enfrentar a Boca con la camiseta de Estudiantes, en el Nacional 1985, Roberto Mouzo recibió una plaqueta de la dirigencia xeneize. /// CEDOC PERFIL

Universos paralelos

Un año después, Estudiantes, Talleres, Belgrano e Instituto volvieron a coincidir en el Nacional 1985, certamen que consagró a Argentinos Juniors y que marcó el fin del sistema de competencia que había sido instaurado en 1967, con la finalidad de abrir un poco el juego hacia el fútbol del interior.

En este certamen, que repitió el formato del anterior en la fase inicial pero incorporó un engorroso sistema de ‘doble eliminación’ para la etapa final, el elenco riocuartense compitió en el Grupo B, donde terminó siendo escolta de Boca Juniors y superando a Temperley y Altos Hornos Zapla de Jujuy, con una campaña de tres victorias, un empate y dos derrotas. En la Rueda de Ganadores, El Celeste perdió la serie ante San Martín de Tucumán (2-4 y 0-0) y en la Rueda de Perdedores cayó 0-1 ante Temperley en partido único, que se jugó en la ciudad pampeana de General Pico.

Carlos Trucco, Carlos Rosané, Roberto Mouzo, Mario Mentil, Roberto Corró, Mario Cariaga, Víctor Crema y Sergio Coleoni fueron algunos de los integrantes del plantel estudiantil, dirigido por Jorge Sturniolo.

Talleres fue el otro represente cordobés que logró clasificar a la Ronda de Ganadores, al terminar segundo del Grupo C que compartió con Independiente, Guaraní Antonio Franco de Misiones y Huracán. El Albiazul cayó en el primer cruce frente a Estudiantes de La Plata y quedó fuera de competencia en la Ronda de Perdedores, a manos de Instituto.

El Nacional 1985 marcó la mejor participación de Estudiantes de Río Cuarto, que logró clasificar a la Ronda de Ganadores. Talleres logró el mismo objetivo que El León del Imperio del Sur, mientras que Instituto y Belgrano disputaron la Ronda de Perdedores, igual de Racing de Nueva Italia.

En aquella instancia de repechaje, en la que también eliminó a Cipolletti de Río Negro, La Gloria logró avanzar hasta la cuarta fase, donde fue marginado por San Martín de Tucumán. En la primera etapa, el cuadro de Alta Córdoba fue tercero en el Grupo H, detrás de Ferro Carril Oeste y Deportivo Español, y delante de Juventud Antoniana de Salta.

Belgrano, que había quedado último en el Grupo F que compartió con Argentinos Juniors, Chacarita y Central Norte de Salta, fue eliminado en el primer cruce de la Ronda de Perdedores por Huracán Las Heras de Mendoza. A la misma instancia llegó Racing de Nueva Italia, el quinto cordobés de aquel torneo, marginado en el mano a mano con Huracán, luego de ser tercero en el Grupo A, donde tuvo como rivales a Estudiantes de La Plata, Ramón Santamarina de Tandil y Platense.

ÚNICO ANTECEDENTE. Estudiantes enfrentó a Talleres en el Nacional 1983. Fue su único partido ante otro elenco cordobés en la elite de la AFA. /// PRENSA TALLERES

Encuentro cercano

En sus dos últimas experiencias en los Campeonatos Nacionales, Estudiantes de Río Cuarto no llegó a enfrentarse a ninguno de los otros equipos cordobeses con los que compartirá la Liga Profesional 2026. Sí se midió con River Plate y Boca Juniors, los dos ‘grandes’ del fútbol nacional.

Con el ‘Millonario’, que era dirigido por Luis Cubilla, jugó en 1984, igualando 2-2 en Río Cuarto el 4 de marzo, y cayendo 2-3 en el Monumental el 18 de marzo (el día del regreso de Norberto Alonso al club de Núñez, luego de su exilio en Vélez). Nery Pumpido, Enzo Francescoli, Américo Gallego, Roque Alfaro y Edgardo Teglia fueron algunos de los futbolistas riverplatenses que jugaron en el Estadio Antonio Candini.

Al Xeneize, que tenía a Alfredo Di Stefano como entrenador, Estudiantes lo enfrentó en 1985: empate 1-1 como local, el 24 de febrero, y derrota 1-7 de visitante, el 6 de marzo. En su visita al Imperio del Sur, Boca presentó una formación con tres jugadores que al año siguiente se consagrarían campeones mundiales en México ‘86: José Luis Brown, Julio Olarticoechea y Carlos Tapia, quien ya conocía el terreno por haber integrado la formación de River que igualó con Estudiantes en 1984.

Estudiantes de Río Cuarto coincidió con Talleres en el Nacional '83. En ese torneo, el fútbol cordobés también tuvo como representantes a La Gloria, La Academia y Unión San Vicente. La 'T', Boca, River y Huracán son los cuatro equipos de la actual Liga Profesional a los que enfrentó en los Nacionales el Celeste del sur provincial.

La revancha, que se jugó en cancha de Huracán, quedó en la historia como el día en que la hinchada de Boca celebró un gol contrario: aquel del ‘honor’ para el elenco riocuartense que convirtió de penal el defensor Roberto Mouzo, ídolo del club azul y oro.

Además de River, Boca y Huracán, con quienes Estudiantes de Río Cuarto compitió en aquellos torneos de 1984 y 1985, hay otro equipo que fue rival del Celeste del sur cordobés en los nacionales, y que actualmente integra la Liga Profesional. Se trata de Talleres, con quien compartió la Zona F en el Nacional 1983, su primera experiencia en la Primera División de la AFA (Ferro Carril Oste y Temperley fueron los otros integrantes del grupo). Frente a la ‘T’, el Celeste hizo su debut en el fútbol grande, el 13 de marzo en el Estadio Córdoba, perdiendo 5-1. Hugo Santecchia, Sergio Merlini, Héctor Gómez, Néstor Hernandorena, Hugo Kempes y Dardo Pucheta integraron el elenco conducido por Miguel Ponce, en el duelo ante el Talleres que dirigía Daniel Willington. En la revancha, el 10 de abril, un gol de Carlos ‘Chupete’ Guerini le dio la victoria el elenco de barrio Jardín.

Estudiantes y Talleres se reencontraron en las temporadas 2009/2010 y 2010/2011 del Torneo Argentino A. Con Instituto y Belgrano, el Celeste compartió la Primera Nacional en las ediciones 2019/2020, 2021 y 2022.