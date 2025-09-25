"Tatín" López Chiodi y "La Mileneta": la caravana libertaria que busca conquistar el corazón de Córdoba

Con las banderas desplegadas y el motor de "La Mileneta" marcando el pulso de la ruta, Stefano "Tatín" López Chiodi se embarca en una nueva travesía política por Córdoba. No es solo un viaje: es una metáfora rodante de campaña, un vehículo convertido en símbolo que traslada discursos, esperanzas y la búsqueda de un contacto cara a cara con la gente.

El viernes 26 de septiembre, la parada será en Bell Ville, en el marco de la Expo Rural. Entre productores, comerciantes y vecinos, el equipo libertario quiere sembrar cercanía y recoger inquietudes que nutran sus propuestas. El sábado 27, el recorrido continuará en Villa María, ciudad natal de Stefano, que celebra sus 158 años con una fiesta popular donde la política también tendrá su espacio.

La estrategia es clara: instalar la imagen del dirigente como un referente de cercanía, con un método basado en el diálogo ciudadano, la escucha activa y la construcción de propuestas desde el territorio. “La Mileneta”, como se bautizó al vehículo de campaña, funciona como un símbolo itinerante de esa búsqueda.

Pero detrás de la postal también se leen claves políticas. El Frente Federal de Acción Solidaria (FE) formó parte en 2023 de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba, que llevó a Martín Llaryora a la gobernación. Este antecedente alimenta especulaciones: en los campamentos libertarios, señalan la candidatura de “Tatín” como una jugada del cordobesismo para restarle caudal a la lista encabezada por Gonzalo Roca en octubre.

Con 33 años y una tesis en curso en la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, López Chiodi integra una de las pocas boletas con cabecera fuera de la capital provincial. Desde Villa María, donde también es copropietario de Sinergia VM, empresa dedicada al marketing digital y la imagen corporativa, busca proyectar una candidatura que combine juventud, territorialidad y capacidad de gestión.