Telemedicina y seguros por app: el Consejo de Médicos pide reglas y control

Las videoconsultas dejaron de ser una rareza y se instalaron como una práctica habitual: para pedir una receta, resolver una consulta rápida o evitar una sala de espera. El nuevo paso más reciente y todavía en expansión es su incorporación como parte de coberturas contratables desde plataformas digitales, como billeteras virtuales o aplicaciones de servicios.

Ese fenómeno disparó preguntas incómodas: ¿quién atiende del otro lado?, ¿cómo se controla la matrícula?, ¿qué pasa si hay un error?, ¿qué responsabilidad existe si el servicio opera desde otra provincia o bajo una estructura tipo “call center”? Para Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el debate no es “telemedicina sí o no”, sino cómo se regula para que sea segura.

“Hay que tener ideas y conceptos claros de qué es la telemedicina y cuáles son los alcances. La herramienta como tal existe desde hace años y tuvo un auge notorio en la pandemia. Pero la herramienta como tal es como un martillo: lo podés usar para clavar un clavo o para romperte un dedo. O sea, la herramienta no es ni buena ni mala, sino cómo la usa uno”, explicó en una entrevista con “Es por Acá”, Punto a Punto Radio 90.7.

“Normativas claras” para seguridad del paciente y del profesional

Oviedo insistió con un punto central: la teleasistencia necesita un marco regulatorio. “Esa herramienta tiene que tener normativas claras y un marco regulatorio que sobre todo garantice la seguridad para el paciente, para la persona que está necesitando una atención, y del otro lado, para el profesional que está brindando esa atención”, planteó.

Advirtió que, sin garantías, el sistema puede derivar en situaciones opacas o riesgosas. “Si nosotros no brindamos un marco de seguridad, es muy difícil que esa herramienta la podamos usar bien”, señaló. Y sumó una lectura sobre el “empaque” comercial de algunos servicios masivos: “Más allá del hecho puramente económico, porque todo hace sospechar que no hay otra cosa más que un negocio atrás de cosas tan baratas y masivas, debemos pensar como usuario que es mejor elegir un sistema que me garantice ciertas normas, ciertos cuidados, mi seguridad y la seguridad de los trabajadores de la salud”.

En ese contexto, Oviedo afirmó que en Córdoba hoy la discusión está planteada en términos concretos: “¿Cómo vamos a regular y cómo vamos a hacer para que estas herramientas nos brinden esa seguridad? Porque la herramienta en sí es fantástica”.

El control de matrícula y la identidad “del otro lado”

La preocupación de fondo es que, en un servicio que se consume desde el celular, el paciente no siempre puede verificar quién lo atiende. “¿Cómo garantizar eso? Y la única forma de garantizarlo es saber que esa persona cuenta con una firma digital y un sello en competencia digital regulado por la entidad de registro, en este caso provincial, que es el Consejo de Médicos”, dijo Oviedo.

En la entrevista, el dirigente también usó una escena cotidiana para ilustrar el problema de la verificación: “Vos llamás a un call center y ¿quién te atiende? Yo llamo a una de estas empresas y me atiende un call center. ¿Cómo sé que esa persona es un médico habilitado para ejercer en Córdoba?”, se preguntó.

A partir de allí, enlazó la discusión con el criterio de responsabilidad territorial: “La norma nacional dice que el profesional que te atiende tiene que estar matriculado en la región donde vos estás. Vos no podés ser atendido por un médico de Kuala Lumpur o de donde sea: tenés que ser atendido por un médico matriculado en Córdoba. ¿Para qué? Para que haya un grado de responsabilidad en esa atención y para que si vos tenés un problema, tengas a dónde recurrir”.

“Puede colaborar, pero no reemplaza la consulta presencial”

Oviedo también se ocupó de separar el temor a la “sustitución” de la consulta médica tradicional. Dijo que la telemedicina puede ayudar a problemas actuales como turnos y demoras (“conseguir un turno con un especialista a veces demora meses”), pero marcó un límite: “Puede colaborar con eso, pero no viene a reemplazar la consulta presencial”.

Y sintetizó el enfoque: “La consulta presencial y la telemedicina pueden convivir, pero debemos hacerlo dentro de ese marco regulatorio para que la convivencia y el uso de la herramienta sean positivos”.

El presidente del Consejo de Médicos anticipó un paso institucional: “Nosotros tenemos un proyecto ya; en los próximos días lo vamos a estar presentando para la regulación del tema de la telemedicina en nuestra provincia”.

Mientras Córdoba discute el encuadre, en Rosario el tema escaló a la agenda pública. En septiembre de 2025, entidades médicas criticaron con dureza el servicio “Dr. Virtual” impulsado por Mercado Libre, especialmente por el precio y por el modelo de atención a distancia, extremadamente económico.