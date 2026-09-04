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Sismo en Córdoba: vecinos reportaron un temblor durante la madrugada

El fenómeno ocurrió en las primeras horas de este viernes y hubo avisos desde distintos sectores de la provincia. El registro técnico del INPRES permitirá conocer la magnitud y la zona exacta donde se produjo.

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Perfil Redacción Córdoba
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Un movimiento sísmico registrado durante la madrugada de este viernes generó sorpresa entre vecinos de Córdoba, que comenzaron a alertar sobre el episodio desde distintos puntos de la provincia.

Los primeros testimonios aparecieron en localidades de las Sierras Chicas y del Valle de Punilla, donde habitantes aseguraron haber sentido una vibración en sus viviendas. Con el correr de los minutos también se sumaron reportes desde Córdoba capital.

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El fenómeno aún no cuenta con una medición oficial difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El organismo nacional deberá precisar los principales datos del evento: magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

La información técnica será clave para determinar el alcance del movimiento y establecer qué zonas registraron la mayor intensidad.

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