Sismo en Córdoba: vecinos reportaron un temblor durante la madrugada

Un movimiento sísmico registrado durante la madrugada de este viernes generó sorpresa entre vecinos de Córdoba, que comenzaron a alertar sobre el episodio desde distintos puntos de la provincia.

Los primeros testimonios aparecieron en localidades de las Sierras Chicas y del Valle de Punilla, donde habitantes aseguraron haber sentido una vibración en sus viviendas. Con el correr de los minutos también se sumaron reportes desde Córdoba capital.

El fenómeno aún no cuenta con una medición oficial difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El organismo nacional deberá precisar los principales datos del evento: magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

La información técnica será clave para determinar el alcance del movimiento y establecer qué zonas registraron la mayor intensidad.