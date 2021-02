Hernán Medina fue un defensor que inició su carrera en Huracán de barrio la France, tuvo un gran paso por Belgrano, donde debutó nada más y nada menos que en un clásico ante Talleres, obtuvo una Copa de Francia con el Lorient y se consagró campeón del mundo con la camiseta de Boca. Con más de 300 partidos como futbolista profesional se retiró en el 2012 y continuó su vida deportiva como entrenador.

En ese rol logró sacar campeón a Racing de Nueva Italia de la Liga Cordobesa después de 16 años y con esa conquista se hizo cargo del plantel que está afrontando el Torneo Regional Amateur con resultados que lo han puesto en las semifinales. Instancia en la que hoy, a partido único, en el Miguel Sancho afrontará, desde las 19, ante San Lorenzo de Alem.

Tras el parate producido por la pandemia, la 'Academia' le ganó a Peñarol, Juniors, Unión de Oncativo y Sportivo Tirolesa; y sólo recibió un gol. Continuó con el mismo andar ganador que había mostrado antes del coronavirus. En consecuencia, queda la sensación que el paréntesis provocado por el aislamiento no los afectó. Pero el DT cuenta: “Lo que se ve desde afuera es muy distinto al transitar del día a día, porque hay que estar viendo cómo están los jugadores, qué les sucede en lo familiar, su entorno, hay que saber llevarlo. Gracias a Dios lo pudimos sacar bien y el equipo respondió y cada jugador estuvo y está comprometido”.

- ¿Tuviste que hacer un poco de psicólogo, entonces?

- El jugador de fútbol es un todo, es lo físico, lo futbolístico, lo psicológico, lo emocional, no es sólo entrar a jugar al fútbol. Entones, hay que estar en todos los aspectos y estar preparados para que el jugador pueda sentirse cómodo.

- ¿De qué hay que cuidarse de San Lorenzo de Alem?

- De todo, en el fútbol no hay que cuidarse de algo en especial y en esta instancia cualquier distracción o error nos puede costar caro. Tenemos que tener precaución con todo.

Extrañando al jugador

Hernán Medina dirigió en las inferiores de Belgrano, en 9 de Julio de Río Tercero, Independiente de Oliva y Juventud Católica de Río Segundo. Se hizo cargo de la dirección técnica del equipo de Racing de Nueva Italia que estaba militando la Liga Cordobesa, donde se consagró campeón después de 16 años, al mismo tiempo que la institución sufría un golpe duro por el descenso. La dirigencia albiceleste le dio la responsabilidad de llevar a la ‘Academia’ al Federal A. Y por ahora está dando pasos firmes. En el Torneo Federal Regional Amateur dirigió 11 partidos, ganó 10 y sólo empató uno. Está invicto. Pero el juego de hoy es a todo o nada.

- ¿Cómo te estás llevando con tu carrera de entrenador?

- Muy bien, contento, tratando de seguir con una idiosincrasia futbolística. Y me encontré con una institución como Racing que brinda todo, claro hay cosas que hay que ponerle el lomo, pero hemos hecho una comunión muy linda y buena con la dirigencia y se trabaja a gusto. Le hemos devuelto al club una identidad y me pone contento. Pero la carrera de entrenador es así, hoy es acá y no sabes a dónde te puede llevar. Lo estoy disfrutando. Ojalá que haya más momentos como estos en el club y me pueda quedar por mucho tiempo, porque me siento cómodo en Racing.

- ¿Extrañas jugar al fútbol?

- El fútbol se extraña siempre, es incomparable. Esto, de ser entrenador, es lo más cercano, pero es diferente. Hay que aprender a quererlo y llevarlo, pero ser futbolista es incomparable.