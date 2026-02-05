Tevez enojado: "Me gustaría que hubiesen agarrado a Talleres cuando lo hice yo"

Y, se cansó Carlitos...

El DT de Talleres, Carlos Tevez, se lo vio molesto en la conferencia de prensa tras la victoria agónica por Copa Argentina ante Argentino de Merlo. El 'Apache' dijo que le gustaría que quienes lo critican y están disgustados con el nivel de juego hubiesen asumido en el club cuando él lo hizo, luego de la victoria por los 32avos de final de la Copa Argentina ante un equipo que milita en la Primera B Metropolitana.

Tras la clasificación en el estadio de Newell's, en un partido que le costó bastante al elenco de barrio Jardín, Tevez afirmó: "Entiendo cómo se maneja Talleres en los mercados. Me hago cargo. Seguramente cuando el equipo pierda será culpa mía y cuando gane, de los muchachos. Sé a qué club vine y cómo se maneja. Creo que todos somos culpables o no del próximo Talleres.. En las redes sociales hay muchos técnicos. Me gustaría que hubiesen agarrado a Talleres en el momento que lo hice yo".

Preocupación en Talleres: se lesionó Diego Valoyes

El 'Matador' recién pudo abrir el marcador en el último minuto con un tanto de Giovanni Baroni y Valentín Depietri puso el 2-0 final en el adicional. “Es importante ganar, veníamos de dos derrotas consecutivas que, a mi entender, no las merecíamos. Ganando agarrás confianza. No se jugó bien pero hay que ir agarrando ritmo”, señaló el entrenador.

Carlos Tévez dio su análisis del encuentro en relación a los cambios: "En el segundo tiempo, cuando entraron los que vienen con mucho ritmo, le dan otra cosa al equipo". Y agregó: "Me pareció un partido justo, que nosotros lo tomamos más para empezar a poner en forma a los que no vienen jugando".

General Paz Juniors sueña en grande, un camino que genera ilusión

Haciendo referencia al rearmado del plantel, acotó: "No tenemos muchos jugadores, entonces es difícil encontrar un once con los chicos recién llegados".

El próximo juego de Talleres será ante Lanús el lunes 9, a partir de las 19:15 hs.

