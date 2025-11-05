"Todos unidos...": Alesandri acordó con Llaryora y se suma al bloque oficialista en la Legislatura

El legislador provincial Federico Alesandri formalizó este miércoles su incorporación al bloque Hacemos Unidos por Córdoba, tras mantener una reunión con el gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico. El dirigente del departamento Calamuchita, que había obtenido su banca en 2023 a través del espacio kirchnerista Creo en Córdoba, decidió abandonar su bloque unipersonal para sumarse al oficialismo.

La confirmación fue comunicada públicamente por el presidente provisorio de la Legislatura Unicameral, Facundo Torres, quien celebró el pase en sus redes sociales. “Me alegra profundamente que @falesandri se sume a nuestro @BloqueHUpC. Un amigo, un compañero y un dirigente que durante muchos años compartió este proyecto con su mirada y su sensibilidad. Siempre es una buena noticia cuando alguien vuelve a casa”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Durante los casi dos años que lleva en la Legislatura Unicameral, Alesandri fue una de las voces más críticas de la gestión de Llaryora. Sin embargo, en las últimas semanas había comenzado a tender puentes con el peronismo provincial, en medio del avance de La Libertad Avanza en Córdoba.

“Debemos ser parte de la solución y no del problema”

En la carta dirigida a la Presidencia de la Legislatura, Alesandri fundamentó su decisión en la necesidad de fortalecer al oficialismo y mantener la cohesión del peronismo cordobés en un contexto de crisis. “En tiempos difíciles para los argentinos, es cuando más necesitamos estar unidos. El peronismo siempre supo que los problemas del pueblo se resuelven con trabajo, solidaridad y organización”, expresó el legislador, invocando el espíritu histórico del movimiento justicialista.

Agregó además: “Creo que debemos ser parte de la solución y no del problema, y esto se hace trabajando juntos, uniendo esfuerzos, dejando de lado diferencias para potenciar las coincidencias”.

En otro tramo, Alesandri hizo alusión al vínculo personal que lo une con el gobernador: “Con el gobernador Martín Llaryora nos conocemos desde la militancia juvenil y es para mí una gran satisfacción poder reencontrarme con él y poner todo de mí para que Córdoba pueda resolver los problemas de su gente”.

Finalmente, el legislador solicitó que “se dicte el acto normativo necesario para que mi incorporación a dicha bancada se efectivice”, en cumplimiento del artículo 57 del Reglamento Interno de la Cámara.

Reacomodamientos en el PJ cordobés

En el encuentro en el Centro Cívico también participaron el vicegobernador Manuel Calvo, el ministro de Comunicación Daniel Pastore y el presidente del bloque, Miguel Siciliano, quien dejará su banca en diciembre para asumir como diputado nacional.

¿Salida “delasotista”?: la pareja de Natalia De La Sota amenaza con dividir el bloque, mientras JxC blinda su núcleo

La incorporación de Alesandri llega en un momento clave, ya que el oficialismo busca consolidar su mayoría ante la posibilidad de que el legislador delasotista Bernardo Knipscheer forme un bloque propio, Defendamos Córdoba. La tensión creció luego de que su esposa, la diputada nacional Natalia de la Sota, constituyera una bancada con ese mismo nombre en el Congreso.

Desde el entorno llaryorista destacan que el regreso de Alesandri tiene un fuerte peso político y simbólico: representa el retorno de un dirigente con raíces delasotistas al núcleo del poder peronista cordobés.

