¿Salida “delasotista”?: la pareja de Natalia De La Sota amenaza con dividir el bloque, mientras JxC blinda su núcleo

Tras el resultado electoral de las legislativas nacionales, la Unicameral exhibe algunos movimientos en las piezas del tablero. El oficialismo podría perder la mayoría si el delasotista Bernardo Knipscheer decide jugar en espejo con Natalia De la Sota, su pareja y referente del nuevo espacio peronista Defendamos Córdoba. El rol de los aliados factor clave.

La pérdida de un "soldado" en el bloque Hacemos Unidos por Córdoba HUxC) concentra la atención de propios y extraños en medio del choque de fuerzas entre la oposición y el oficialismo ante una paridad que, cuando circunstancialmente aflora, produce cierta tensión y desgaste al PJ en el juego de las mayorías.

En el interbloque Juntos por el Cambio (JxC), los halcones hacen votos de unidad para traccionar su costado duro con el propósito de contarles las costillas al gobierno provincial. Ahora, que ven tambalear al PJ en su mayoría, radicales deloredistas, juecistas y liberales mantienen firme su voluntad de sostener el alineamiento opositor.

El movimiento post elecciones de la diputada De la Sota fue contundente. Decidió escindirse del bloque federal en la Cámara Baja y formar su monobloque Defendamos Córdoba, luego de revalidar su banca en las urnas. Se conjetura que su pareja, en la Unicameral, podría seguir los mismos pasos.

Algunas voces en la bancada del PJ lo ven ido a Knipscheer, aunque el legislador -blanco de críticas internas- no emitió hasta el momento ninguna señal concreta y mantiene silencio de radio. En la sesión pasada, luego del domingo electoral, el delasotista estuvo ausente.

Su faltazo no pasó desapercibido entre los compañeros de bloque y los opositores duros que lanzaron una catarata de especulaciones fogoneando la interna pejotista. En el oficialismo hay voces que advierten que no saben cómo terminará este conflicto, en cambio, otros, ya lo ven con un pie afuera.

Knipscheer, al igual que Natalia, es un peronista antiMilei, quien no ocultó su desacuerdo con la "gobernabilidad" que supo darle el oficialismo llaryorista al gobierno de Javier Milei en su primera etapa de gestión. El "factor Milei" también divide aguas en la bancada oficialista. Aunque en la campaña afloró la crítica con fuerza del cordobesismo, De la Sota lo tildó de "discurso de oposición de cortito plazo", en un claro mensaje a la interna peronista. Knipscheer piensa lo mismo.

Hasta aquí, el PJ en la Unicameral construyó su mayoría con los 33 "soldados" propios y sus aliados: la capitanista Karina Bruno (incondicional), el libertario Agustín Spaccesi y la radical escindida Graciela Bisotto. Estos dos últimos niegan el mote de "aliados", pero su rol es clave cuando el oficialismo necesita inclinar la balanza a su favor.

En este marco, el peronismo no puede darse el lujo de perder un alfil. De todos modos, en el oficialismo se escuchan voces -por lo bajo- que apuntan su crítica contra Knipscheer, pero también están aquellos que buscan no hacer olas y bajarle el tono a la discusión con el propósito de que no se rompa el statu quo logrado en el hemiciclo legislativo.

Del lado K

La decisión de De la Sota de competir por fuera de la estructura del PJ cordobés en las legislativas, y la posibilidad de que su pareja termine formando un bloque con el peronista K Federico Alesandri, aunque sea pura especulación, muestra su pase al "kirchnerismo", según advirtió una voz del peronismo.

"Dice que se quiere ir", lanzó el interlocutor válido del PJ que recorre los pasillos legislativos. "Que se vaya. No queremos kirchneristas en el peronismo de Córdoba", afirmó la fuente al ser tajante en su definición.

Sin embargo, no quedó allí su cuestionamiento contra la pareja de Natalia. "El que no se sienta cómodo, que se retire", aportó y aseveró: "Irse el kirchnerismo es volver al pasado". “En el peronismo no hay ni sacerdotes ni sacerdotisas”, completó al cuestionarle a la actual diputada el andar en campaña con el "peronometro".

La misma fuente, al igual que otras voces en filas del peronismo, no le perdonan a De la Sota el tratar de hacerle frente al tándem Martín Llaryora-Juan Schiaretti en el marco de las elecciones de medio término, aunque la chicanean con que "sus resultados no fueron los esperados".

La actual legisladora nacional logró su reelección al obtener el 8,79% de los votos con su nueva agrupación, cuando las expectativas estaban en torno al 12 o 15%. "Le robó al kirchnerismo, pero a nosotros no… muy poquito", aseguró la voz orgánica del PJ al evaluar el resultado electoral. El poder libertario volvió a teñir de violeta furioso a la provincia mediterránea.

La sucesión y otros movimientos

Con la partida de Miguel Siciliano, quien asumirá el 10 de diciembre como diputado nacional, el oficialismo deberá hacer dos movimientos. El primero, está centrado en el reemplazo de Siciliano en su banca. Según el orden de la lista, asumirá Carlos Lencinas, un histórico delasotista, que en un principio se lo encolumnó en filas de Natalia.

Queda a un paso de ingresar, por si hay que cubrir licencias en el bloque oficialista, el sindicalista Sergio Fittipaldi, quien tiempo atrás protagonizó una feroz interna con los Saillén por el dominio del Soelsac. En la bancada oficialista se exhiben rostros con el ceño fruncido ante esa posibilidad.

La decisión clave que debe adoptar la cúpula del PJ es quién comandará el bloque HUxC tras la partida de Siciliano. Algunos lo mencionan a Facundo Torres, pero desde su entorno sostienen que busca seguir siendo el presidente provisorio de la cámara, cargo importante en la línea sucesoria del poder provincial.

Si se cumple el pronóstico de Perfil Córdoba, en base a los dichos de una voz de peso en el peronismo, la jefatura del bloque quedaría en manos de Abraham Galo, un llaryorista puro.

Por su parte, en la bancada de Encuentro Vecinal se producirá un enroque el 10 de diciembre. En el acuerdo de rotación de bancas, Rodrigo Agrelo pedirá licencia para que asuma Gerardo Grosso. Se trata del pastor de la Iglesia Cita con la Vida, que ya fue legislador en el período anterior en reemplazo de Aurelio García Elorrio.

En el caso de la izquierda, Luciana Echevarría (MST) tiene mandato hasta fines de febrero del año próximo. El FIT-Unidad es pionero en aplicar este sistema de rotación en su alianza electoral en la provincia.