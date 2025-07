Torneo Clausura: Talleres, Belgrano e Instituto, listos para el puntapié inicial

La espera terminó. Después de un largo (larguísimo) receso, la Liga Profesional de Fútbol reanudará su competencia esta semana, en simultáneo con la definición del nuevo Mundial de Clubes, certamen del que Boca y River, los embajadores argentinos, se despidieron hace rato.

El Torneo Clausura será un calco del Torneo Apertura, con los 30 participantes repartidos en dos grupos y con la misma conformación y orden de juego del primer semestre, aunque con las localías invertidas. De los embajadores cordobeses, Belgrano integra el Grupo A, mientras que Talleres e Instituto comparten el Grupo B. El clásico entre Celestes y Albiazules se jugará el primer fin de semana de octubre, en el Kempes.

Los ocho mejores de cada lote avanzarán a los playoffs, y el resto tendrá vacaciones anticipadas desde mediados de noviembre. El partido final, que se llevará a cabo en escenario neutral, está previsto para el 14 de diciembre. Seis días más tarde, la temporada de Primera División de la AFA cerrará con el partido que dirimirá el Trofeo de Campeones, que ya tiene asegurado a Platense (ganador del Torneo Apertura) como uno de sus protagonistas.

Las 16 fechas de la Fase de Zonas se computarán para la Tabla Anual 2025, que otorgará clasificaciones a las Copas Libertadores y Sudamericana del año que viene, y definirá un descenso. De la grilla de promedios saldrá el otro equipo que la próxima temporada competirá en la Primera Nacional.

Por el momento, Rosario Central (35 puntos), Argentinos Juniors (33), Boca Juniors (33), River Plate (31), Independiente (29), Racing Club (28), Huracán (27), Tigre (27) y San Lorenzo (27) son los nueve conjuntos que ocupan puestos coperos en la sumatoria de la temporada. En este escalafón, Instituto (19), Belgrano (18) y Talleres (13), se sitúan respectivamente en las posiciones 19°, 20° y 29°. San Martín de San Juan (9) es quien registra la peor campaña. Los cuyanos también son colistas en el cómputo de los coeficientes, lo que pone en zona de riesgo al elenco de barrio Jardín.

A diferencia de lo que sucedió en el primer campeonato del año, que tuvo una agenda vertiginosa y concluyó con la inédita vuelta olímpica de Platense, el Torneo Clausura no tendrá fechas entre semana.

EXTREMO COLOMBIANO. El delantero Jhon Emerson Córdoba concretó su desembarco en Instituto. Millonarios de Bogotá y Malacateco de Guatemala comparten la propiedad de su pase. /// PRENSA INSTITUTO

Movió La Gloria

De los equipos cordobeses, Instituto fue el último que entró en receso luego de la disputa del Torneo Apertura, y el primero en sumar caras nuevas para la segunda mitad del año. La Gloria, que en el certamen anterior avanzó hasta la instancia de octavos de final (fue eliminado por Argentinos Juniors), se movió rápido en el mercado de pases y terminó anticipándose a los movimientos de Belgrano y de Talleres en materia de contrataciones.

El delantero italo-uruguayo Matías Fonseca, proveniente de Racing Club de Montevideo y con pasado en el seleccionado charrúa Sub 23, fue el primer refuerzo que desembarcó en Alta Córdoba. El zaguero rafaelino Agustín Bravo, de Rosario Central, fue la segunda incorporación del Albirrojo.

1° fecha: Talleres-San Lorenzo (viernes 11/7, 20 hs.); Gimnasia-Instituto y Huracán-Belgrano (sábado 12/7, 18.30 hs.).

En el arranque de la presente semana se sumó el extremo colombiano Jhon Emerson Córdoba, con pasado reciente en Millonarios de Bogotá, y no se descarta la posibilidad de que llegue algún jugador más. En tal sentido, ya todo encaminado para que el atacante Manuel Romero, cuya ficha pertenece a Olimpia de Paraguay, se sume a los entrenamientos.

En contrapartida, el plantel que dirige Daniel Oldrá tuvo seis bajas durante el receso de otoño-invierno.

“El tiempo de preparación ha sido largo e importante. Al grupo lo veo compenetrado y creo que vamos por buen camino. Espero que adentro de la cancha podamos llevar a la práctica todo el trabajo que hemos acumulado”, manifestó Oldrá, al hacer un balance de la pretemporada.

Previo a su debut en el Clausura, que será de visitante ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Instituto tuvo su bautismo en el segundo semestre futbolístico, perdiendo por penales ante Huracán por los 16avos de final de la Copa Argentina, luego de un empate sin goles en cancha de Newell´s.

SE REFORZÓ ATRÁS. Adrián Sporle, Federico Ricca, Lisandro López, Leonardo Morales y Thiago Cardozo, las cinco caras nuevas de Belgrano. /// PRENSA BELGRANO

Lento pero seguro

Un poco más remolón estuvo el mercado de pases por barrio Alberdi. De hecho, cuando 10 días atrás Belgrano retornó a la competencia oficial (triunfo 3-2 ante Defensores de Belgrano, por Copa Argentina), lo hizo sin ‘caras extrañas’ en el grupo de futbolistas que comanda Ricardo Zielinski.

Recién a la semana siguiente del triunfo ante ‘El Dragón’ de Bajo Núñez llegaron los nuevos tripulantes del barco Pirata: Lisandro Ezequiel López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Sporle y Thiago Cardozo. Dos centrales, dos laterales y un arquero, como para tratar de equilibrar las cargas en un plantel que lució descompensado en el primer semestre.

2° fecha: Instituto-River (sábado 17/7, 21 hs.); Belgrano-Racing Club (sábado 18/7, 19 hs.); Independiente-Talleres (sábado 18/7, 21 hs.).

Los desembarcos del experimentado López, jugador con pasado en Boca, Portugal, España, Italia, México, Arabia Saudita y Paraguay, y de Morales, quien oficiaba como capitán en Gimnasia y Esgrima La Plata, son una promesa de mayor solidez defensiva, y también un presagio de la inminente partida del promisorio Mariano Troilo hacia algún destino internacional.

“En esta segunda parte del año tenemos que levantar cabeza. Esperemos que los refuerzos nos mejoren y que podamos hacer un buen campeonato”, manifestó Zielinski. “La idea nuestra es ver si Belgrano puede llegar a jugar alguna Copa el año que viene”, se entusiasmó ‘el Ruso’.

Belgrano comenzará a desandar el camino del Torneo Clausura el próximo sábado en el porteño barrio de Parque Patricios, donde visitará a Huracán, el vigente subcampeón de la Liga Profesional.

DE REGRESO. El mediocampista Luis Sequeira retornó a Talleres luego de jugar a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza y es considerado refuerzo por Andrés Fassi, el mandamás del club albiazul. /// PRENSA TALLERES

Temporada de repesca

“Angulo y Sequeira son refuerzos. Se trata de dos jugadores que han sido repescados y sobre los que hemos tomado la decisión de no venderlos, lo que significa que se van a quedar con nosotros”. Lejos de calmar las aguas, la declaración de Andrés Fassi sumó más inquietud e incertidumbre a los hinchas de Talleres, a pocos días del reinicio de la competencia.

“El mercado está lento”, admitió el presidente del club albiazul, quien reveló que, más allá del delantero que retornó de Central Córdoba de Santiago del Estero y del mediocampista que volvió de Independiente Rivadavia de Mendoza, pretende sumar un delantero y un marcador central.

La demora en la llegada de los refuerzos fue uno de los motivos que llevó a Diego Cocca a dar el portazo el martes pasado, luego de 42 días en el cargo de entrenador y sin haber dirigido al equipo albiazul en forma oficial.

En su breve gestión en la ‘T’, el ex DT de Racing Club, Atlas de México y Valladolid de España, entre otros equipos, se había mostrado incómodo, molesto y hasta desconcertado con la realidad que encontró en el club cordobés. “Estamos tratando de generar un vestuario en el que se contagien ganas y hambre, y lo que encontramos es lo contrario”, declaró a la prensa luego de los primeros ensayos de pretemporada. “Los que yo vea que se sientan cómodos y convencidos, van a seguir; los que no, afuera”, añadió.

Cocca volvió a marcar la cancha la semana pasada, antes de emprender el viaje a Buenos Aires, donde Talleres jugó amistosos con Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín: “En el viaje aprovecharemos muchísimo el tiempo para conocernos bien y terminar de dejar las cosas bien claras”.

“El escenario no era el que yo quería y el que habíamos hablado con la dirigencia, por diferentes motivos, y tenía que tomar una decisión. Es una lástima, a mí no me gusta y es un momento realmente incómodo. Tenía de ilusión de tener un equipo competitivo en serio y hacer las cosas bien en Talleres, pero lamentablemente no pudo ser”, explicó Cocca en su partida.

En medio del creciente malestar de socios e hinchas, Fassi se movió rápidamente para cubrir la inesperada vacante y buscó un golpe de efecto. El dirigente apeló a Carlos Tevez, el ex delantero de Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shangai Shenhua de China, quien hará su tercera experiencia como DT, luego de haber dirigido a Rosario Central e Independiente.

"Es fundamental mantener la calma. Queremos que Talleres vuelva a ser un equipo protagonista, empezando desde abajo. No debemos pensar que estamos anteúltimos. Debemos levantarnos y volver a pelear por cosas importantes", dijo Tevez en su presentación.

‘El Apache’ será el quinto entrenador que dirigirá a Talleres en la presente temporada. Antes de la llegada de Cocca, el Albiazul transitó la primera mitad del año (Torneo Apertura, Supercopa Internacional, Copa Argentina y Copa Libertadores) bajo el mando de tres cuerpos técnicos diferentes, los que lideraron Alexander Medina, Pablo Guiñazú y Mariano Levisman.

3° fecha: Independiente Rivadavia-Belgrano (viernes 25/7, 21.15 hs.); Vélez Sarsfield-Instituto (sábado 26/7, 19 hs.); Talleres-Godoy Cruz (domingo 27/7, 14.15 hs.).

Más allá de la llegada de Tevez, la ‘T’ afrontará el debut como local ante San Lorenzo sin tener resuelta la conformación del plantel con el que afrontará un semestre decisivo, donde el objetivo excluyente -según admitió el propio Fassi- será salir del fondo de la Tabla Anual y asegurar la continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.

A la falta de nuevos nombres se suma la indefinición sobre el destino de varios futbolistas, como el arquero Guido Herrera, el defensor Juan Carlos Portillo, el mediocampista Matías Galarza Fonda, el delantero Nahuel Bustos, el volante central Juan Camilo Portilla y hasta el mismísimo Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, quien en febrero pasado fue repatriado desde México y tiene un contrato vigente por cuatro temporadas.

EL OBJETIVO DEL RUSO. “La idea nuestra es ver si Belgrano puede llegar a jugar alguna Copa el año que viene”, aseguró Ricardo Zielinski. /// PRENSA BELGRANO

BELGRANO

Altas: Federico Ricca (Oud-Heverlee Leuven, Bélgica); Leonardo Morales (Gimnasia y Esgrima La Plata); Lisandro López (Olimpia, Paraguay); Adrián Sporle (Independiente); Thiago Cardozo (Unión).

Bajas: Agustín Dáttola (Almirante Brown); Tiago Cravero (San Miguel); Máximo Osés (Mitre de Santiago del Estero); Tomás Castro (Racing de Nueva Italia); Juan Espínola (Olimpia, Paraguay).

Entrenador: Ricardo Zielinski (sigue).

Fixture: 1°) Huracán (V); 2°) Racing (L); 3°) Independiente Rivadavia (V); 4°) Banfield (L); 5°) Aldosivi (V); 6°) Central Córdoba (L); 7°) Defensa y Justicia (V); 8°) San Martín (L); 9°) Newell´s (L); 10°) Barracas Central (V); 11°) Talleres (V); 12°) Estudiantes (L); 13°) Boca (V); 14°) Tigre (L); 15°) Argentinos Juniors (V); 16°) Unión (L).

Tabla Anual: 20° puesto (17 puntos). Promedio: 20° puesto (1,255).

DANIEL OLDRÁ. El entrenador de Instituto se mostró conforme con el trabajo de pretemporada y se mostró optimista sobre las chances del equipo en el nuevo campeonato. /// PRENSA INSTITUTO

INSTITUTO

Altas: Matías Fonseca (Racing de Montevideo, Uruguay); Agustín Bravo (Rosario Central); Jhon Emerson Córdoba (Millonarios, Colombia); Manuel Romero (Olimpia, Paraguay).

Bajas: Jonathan Dellarossa (Atlanta); Francesco Lo Celso (Rosario Central); Matías Godoy (Central Córdoba de Santiago del Estero); Lautaro Carrera (Gimnasia de Mendoza); Damián Batallini (Bolívar, Bolivia); Silvio Romero.

Entrenador: Daniel Oldrá (sigue).

Fixture: 1°) Gimnasia (V); 2°) River (L); 3°) Vélez (V); 4°) Platense (L); 5°) Unión (L); 6°) San Lorenzo (V); 7°) Independiente (L); 8°) Argentinos Juniors (L); 9°) Godoy Cruz (V); 10°) Lanús (L); 11°) San Martín (V); 12°) Atlético Tucumán (L); 13°) Deportivo Riestra (V); 14°) Rosario Central (L); 15°) Sarmiento (V); 16°) Talleres (L).

Tabla Anual: 19° puesto (18 puntos). Promedio: 19° puesto (1,255).

ÉXODO ALBIAZUL. Sin que trascienda el monto de la negociación, el lateral Blas Riveros fue transferido a Cerro Porteño de Paraguay. /// PRENSA CERRO PORTEÑO

TALLERES

Altas: Luis Angulo (Central Córdoba de Santiago del Estero); Luis Sequeira (Independiente Rivadavia de Mendoza).

Bajas: Tomás Cardona (Tigre); Blas Riveros (Cerro Porteño, Paraguay); Gastón Benavídez (Atlético Paranaense, Brasil); Marcos Portillo (Platense); Cristian Tarragona (Unión); Juan Gabriel Rodríguez; Sebastián Palacios.

Entrenador: Carlos Tevez (nuevo).

Fixture: 1°) San Lorenzo (L); 2°) Independiente (V); 3°) Godoy Cruz (L); 4°) Lanús (V); 5°) San Martín (L); 6°) Atlético Tucumán (V); 7°) Deportivo Riestra (L); 8°) Tigre (V); 9°) Rosario Central (V); 10°) Sarmiento (L); 11°) Belgrano (L); 12°) Gimnasia (V); 13°) River (L); 14°) Vélez (V); 15°) Platense (L); 16°) Instituto (V).

Tabla Anual: 29° puesto (13 puntos). Promedio: 4° puesto (1,551).