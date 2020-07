Transporte y Suoem, dos problemas que marcan el arranque de un duro segundo semestre

Con el conflicto con el Suoem a punto de cumplir dos meses después de lo que fue la discusión en los primeros días de mayo por el recorte de la jornada laboral, el recrudecimiento de la crisis en el transporte urbano de pasajeros anticipa un duro arranque de segundo semestre para el intendente Martín Llaryora.

Ayer se conoció que el Municipio convocó al gremio liderado por Beatriz Biolatto para una reunión el próximo martes a las 16 en el Palacio 6 de Julio. En la carta firmada por Miguel Siciliano y Verónica Bruera, secretario de Gobierno y secretaria General del Municipio, respectivamente. En la misiva que se dio a conocer ayer, las autoridades municipales le piden al gremio una presencia acotada para lo que será el encuentro en la sala de situación, teniendo en cuenta el contexto de pandemia.

Asimismo, desde el Suoem reconocieron ayer a PERFIL CORDOBA que hasta el martes a la tarde no habrá movilizaciones ni medidas de fuerza como las que se produjeron en los últimos días, luego de que se conociera la no prórroga de 117 contratos el martes pasado.

En tanto, lo que también trascendió en las últimas horas fue una carta del propio Llaryora. En la misma, sostuvo: “desde que iniciamos el desafío de gobernar esta ciudad con un municipio quebrado, sin fondos, e inviable, hemos tomado medidas que generan reacciones en determinados sectores, ya que ciertos privilegios se han terminado”.

“Nuestra decisión es firme y concreta, vamos a llevar a nuestra ciudad a ser la ciudad que merece ser. Estamos trabajando para que este municipio sea parte de las soluciones, nunca más de los problemas”, agrega el jefe comunal capitalino.

Con este panorama, algunos creen que el próximo martes en el Palacio 6 de Julio puede existir un principio de acuerdo entre las partes después de la tensión generada a partir del recorte de la jornada -con un impacto en el 14% del salario- y la no continuidad de los contratos, entre otros motivos.

Problema colectivo. La otra inquietud en el Municipio está relacionada con el transporte y un paro que inició su segunda fase esta semana, después de más de 20 días sin servicio en mayo pasado.

El viernes por la tarde, desde el Palacio 6 de Julio reconocieron a este diario que el problema es complejo. “Está muy complicado el panorama, con las empresas y con los choferes”, reconoció una fuente municipal que admitió el problema en Ersa y Aucor, como así también una propuesta a los choferes que no prosperó.

“Quieren cobrar, pero no trabajar. No es así”, dijo.

Ersa y Aucor adeudan parte de salarios de abril y mayo, más aguinaldo y esta semana vence junio. En promedio, la suma por chofer supera los 100 mil pesos. “Son varios los factores, pero habría que rediscutir la parte del convenio que asegura el vale en la última parte del mes en curso. Eso también complica las cosas”, dijo un conocedor del sistema.

En Coniferal y Tamse, el panorama es distinto. Por eso, varios observan que apenas se tensa la cuerda entre el Municipio y Ersa, a Tamse le dan un poco más de recorrido.

La otra disputa es dentro del gremio. Las bases dejaron de reconocer a la conducción que encabezan Carla Esteban y Pablo Farías, y para algunos se vive un clima similar al del 2017 desde lo sindical.

“Perdieron todo tipo de crédito con nosotros. Vienen arreglando siempre. A Esteban la pusieron a dedo y ahora quiere cobrar como directora obrera para tener otro ingreso más” indicó un trabajador que cree que el conflicto no se resolverá a lo largo de esta semana por los feriados de lunes, jueves y viernes.

¿Nueva tensión con Nación? En mayo, cuando se desató el conflicto anterior, Llaryora se erigió en el líder de una miniliga de intendentes que reclamó equidad en el reparto de subsidios al Gobierno nacional.

Esta postura le generó rispideces al intendente con El Panal, por lo que habrá que seguir de cerca cuál será la estrategia en esta ocasión.

Sin embargo, autoridades del ministerio de Transporte nacional reconocieron a este diario que se hizo un pedido por más fondos que no prosperó.

Hasta diciembre llegaban a todo el interior del país 500 millones de pesos, de los cuales $102M quedaban en Córdoba. Luego se acordó para todo el 2020, $1600M para todo el interior y $295M mensuales a esta provincia.

En Nación reconocen que es un problema de recaudación, aunque hay fuentes que admiten que la solución debe llegar por el Congreso y no desde el Ejecutivo. Hubo pedidos de fondos extraordinarios y Economía les bajó el pulgar reparando en los ATN que llegan para que administren los gobernadores.

“Si mandamos por transporte, después pide por educación o por otra área”, se escudaron en el ministerio que encabeza Martín Guzmán.

Por ello, la expectativa es legislativa y la llave la pueden tener entre Sergio Massa y la oposición con el FoFeTra (Fondo Federal del Transporte), el proyecto que impulsa el tucumano de Cambiemos José Cano, pero con letra de varios peronistas.

Por transporte, la oposición ve desidia del oficialismo

Sobre el conflicto del transporte, todo el arco opositor encabezado por Juan Negri (CC), Rodrigo de Loredo (Evolución Profesional), Juan Pablo Quinteros (EV), Olga Riutort (FdG), Laura Vilches (FIT) y Alfredo Sapp (UCR) viene reclamando soluciones. De Loredo dijo a este medio que “el Municipio ha hecho poco y nada. Un pedido genuino por un reparto más federal de los subsidios nacionales no puede ser la única respuesta ante la magnitud del problema. Hay inacción y desidia al pretender que la Nación o la Provincia brinden la solución”.

En tanto, Quinteros señaló: “el sistema está a punto de estallar. No sé qué empresa va a quedar en pie. No se conoce una idea del transporte a futuro. De 750 mil boletos a 90 mil boletos. No escuchamos al intendente decir qué va a hacer con el transporte en Córdoba”.

Riutort dijo “que Nación remitió el dinero del segundo cuatrimestre. Los que no están haciendo aportes son Municipio y Provincia. A lo que se suma la interna del gremio; e influye un poco de todo”.

Y Vilches señaló que “es un problema estructural del que la Municipalidad se viene desentendiendo. Hay un uso de los trabajadores, por parte del Municipio y las empresas para extorsionar y pedir más fondos, pero después esos no se destinan a los trabajadores”.