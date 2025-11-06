Trasladan a dos presos del poderoso Clan Artaza, desde la cárcel de Cruz del Eje a Buenos Aires

Esta mañana se produjo el traslado de los hermanos Franco (25) y Leandro Artaza (30), condenados por múltiples delitos, desde el penal de Cruz del Eje hacia Buenos Aires. El alto perfil y el manejo que tenían de bandas desde la cárcel motivó el pedido del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) a las autoridades nacionales para reubicarlos en un complejo penal federal.

Franco y Leandro son dos de 17 detenidos en diferentes cárceles provinciales del Clan Artaza de San Francisco. Desde los penales donde están alojados siguen liderando bandas criminales que comercializan drogas, amenazan y ejecutan asesinatos en San Francisco -Córdoba- y Frontera -Santa Fe-.

Siempre quedó latente la sospecha de que miembros de esa familia habrían sido los autores intelectuales de las amenazas de muerte al exfiscal provincial, Bernardo Alberione. Por ese hecho resultó condenado Luis “Negro” Oliva, como "mensajero".

Años atrás, desde la cárcel de San Francisco, partió la orden de balear la fachada del penal. Se interpretó el suceso como una intimidación: “No se metan con los Artaza”.

BERNARDO ALBERIONE Y MARIA SCHIANNI. El exfiscal provincial y la fiscal federal fueron claves en las investigaciones al Clan Artaza en San Francisco.

Presos de alto perfil

Hace dos semanas, Franco Artaza fue trasladado desde el penal de San Francisco hasta Cruz del Eje desde donde hoy se ejecutó el operativo para llevarlo a él y a su hermano Leandro, hasta Buenos Aires. Cumple condena por resistencia a la autoridad, tentativa y homicidio agravado de Marcelo Rojas (18), amenazas calificadas, con condenas hasta julio de 2029.

Leandro Artaza cumple condena por los delitos de tenencia de armas de guerra, amenazas calificadas y retiradas, y homicidio agravado.

Su conducta en la cárcel era de 2/10, pésima. Al margen de las condenas e imputaciones vigentes, se investiga si dio la orden de un ajuste narco perpetrado en Frontera -Santa Fe- de un hombre y su hijo de cuatro años, en julio de este año.

El ministro de Justicia, Julián López, destacó que el traslado se produjo en virtud del acuerdo con la Nación y que permanecerán en Buenos Aires hasta que se inaugure el Centro de Máxima Seguridad (Cemax) en el complejo penitenciario de Bouwer.

Los Artaza son presos temibles. Desde donde estén son capaces de dictar órdenes para ajuste de cuentas, amenazas u otros delitos porque tienen células activas afuera que les obedecen.

AUTORIDADES. Iván Ortega, secretario de organización penitenciaria; Carolina Funes jefa del SPC, y los ministros de Justicia Julián López y de Seguridad Juan Pablo Quinteros, en el aeropuerto.

Vínculos narco

En 2022, el padre de la familia, Marcelo Octavio Artaza, fue condenado junto a su hijo Alexis Alberto por el Tribunal Oral Federal 1 en la causa de narcolavado investigada en San Francisco, junto a Pablo Esser -sentenciado a cuatro años de prisión por lavado y comercialización de drogas-, expresidente del club Sportivo Belgrano de esa ciudad y dueño de una financiera.

Artaza padre es cuñado de Brian Requena, líder de la barrabrava del club y también sentenciado como miembro de la banda -junto a Esser- a seis años y seis meses de prisión. Actualmente está alojado en el penal de Villa María. Su hijo Alexis, fue sentenciado a tres años de prisión por comercialización de estupefacientes a mediados de 2022 en ese mismo proceso judicial.