Uber: el fallo en contra abre una instancia de negociación

La semana que culminó estuvo signada por el desembarco de Uber en Córdoba. Desde el momento en que la empresa anunció que comenzaba a operar en la ciudad se desencadenaron una serie de sucesos, que incluyeron protestas, detenciones, agresiones, frases rimbombantes y hasta presentaciones en la Justicia para que se expida sobre la continuidad o no de la firma. Sobre este último punto, la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación dio el primer paso en medio de una batalla que enfrenta a jugadores de peso y ordenó a Uber, como medida cautelar, que suspenda la operatividad de la aplicación en las distintas plataformas dentro de un plazo de 48 horas. Asimismo, ordenó a los efectivos y potenciales prestadores que se “abstengan de utilizarla, mientras dure la tramitación del amparo”. La acción surgió luego de que la Municipalidad de Córdoba presentara un amparo solicitando el bloqueo de la aplicación en el ámbito de la ciudad de Córdoba. La cautelar presentada por el tribunal, integrado por los vocales Cecilia de Guernica, Humberto Sánchez Gavier e Inés Ortiz de Gallardo, considera “absurdo por irrazonable” la intención de la empresa de incorporar al sistema de transporte 26 mil autos (número admitido por la empresa), en la medida que esa posibilidad “no cuente con la previa autorización y fiscalización de las autoridades del gobierno municipal”. Además, le pide a Uber el listado completo de los choferes anotados en la aplicación.

A priori, la disposición de la Justicia puede parecer como una mala noticia para la empresa con sede en California. Sin embargo, el inciso ‘D’ de la resolución de la medida cautelar, parece abrir una luz de esperanza para el desembarco definitivo de Uber en Córdoba, ya que se fija audiencia entre las partes para el día 26 de septiembre. De esta manera, la empresa logró un pequeño paso que no había conseguido hasta el momento: el de sentarse en una mesa de negociaciones junto a la Municipalidad de Córdoba, para discutir condiciones y un eventual marco regulatorio. El fallo habla de “la construcción de la cultura de la paz social” y considera que la misma “es una obra colectiva de la sociedad civil y de las instituciones y si los habitantes de la ciudad de Córdoba quieren modificar las condiciones actuales de organización de una actividad sujeta a regulación, existen canales institucionales que deben ser puestos previamente en movimiento, antes que por la fuerza de los hechos que el uso de la tecnología facilite”.

Batallas perdidas y guerras ganadas. Para el abogado Matías Altamira, especialista en derecho informático, el antecedente de Uber en el mundo es similar al que desarrollan en Córdoba. “Ellos no ganan la guerra completa, sino que lo hacen de manera parcial. Ceden determinadas batallas hasta que logran asentarse”. En ese marco, para Altamira es prácticamente imposible “bloquear la app en Playstore o en Google en el perímetro de la ciudad de Córdoba, porque de esta manera un cordobés no podría usar Uber en Brasil”, graficó. “Entonces, intiman a Uber que deje de prestar servicio, al menos hasta la audiencia. Es razonable el fallo ya que no puede venir la empresa a meter 26 mil autos nuevos recorriendo las calles de la ciudad. Pero Uber está acostumbrado a estas batallas legales”, explicó. “La esencia de ellos es generar revuelo. Buscan shockear a los jugadores tradicionales, prestando un buen servicio y también cobrando menos que sus competidores. De esa manera, se posicionan y ganan terreno. Creo que van a acatar el fallo hasta el próximo 26 de septiembre porque el riesgo es altísimo. No sé cuál será la estrategia de los abogados de Uber, pero por el momento ya los convocaron a una mesa de negociación, algo que no habían logrado hasta ahora”, completó.

Remiseros Uber. En los primeros días de uso de la aplicación algunos usuarios contaron que al solicitar un móvil a través de Uber, del otro lado el chofer les respondió que iba a acudir en un remis ‘verde’ tradicional, pero que le cobraría lo que marcara la aplicación. Para Altamira, este parece ser el escenario ideal pero considera poco probable que Uber continúe con un modelo así. “Ellos buscan ser disruptivos en el mercado. Este tipo de regulaciones no suele ser el modelo preferido por ellos”, completó.

Sin respuesta. Este medio intentó comunicarse con fuentes de la empresa luego del fallo dictado por la Cámara, para saber cuál será su estrategia de cara al futuro, pero desde Uber evitaron cualquier tipo de contacto.