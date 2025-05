Un policía al trote: corre todos los días 15 km para motivar a otros

Silvio Rodríguez (@silvio.rodriguez93), oficial de la Policía Caminera de Córdoba, cumplió 140 días consecutivos corriendo 15 kilómetros diarios, sin interrupciones, incluso en días de lluvia, frío intenso o altas temperaturas. Lo hizo en Pascua, en cumpleaños familiares y planea hacerlo hasta en Año Nuevo. Desde que inició con el reto, documentó cada jornada en sus redes sociales, donde combina los registros de sus recorridos con mensajes de aliento para quienes quieren comenzar a moverse.

Rodríguez es maratonista y se metió al mundo del running en 2021. Participó en competencias de más de 42 kilómetros, como el Maratón de Buenos Aires y el de Rosario. Pero este desafío diario, que comenzó el 31 de diciembre de 2024, tiene un objetivo más profundo: inspirar y motivar a otras personas a incorporar la actividad física como parte de su rutina. "Yo arranqué a correr a principios del 2021, ya hace un poco más de 4 años que estoy en el mundo del running", relató.

La idea surgió después de ver en redes sociales a un joven de Buenos Aires que, sin experiencia previa, había decidido correr una cuadra más cada día del año. "Vi por las redes la cantidad de gente que le agradecía porque gracias a él habían arrancado a hacer deporte. Le agradecerían muchísimo y eso me hizo un clic y dije 'yo quiero también aportar mi granito de arena'".

Así nació su propio reto: correr 15 kilómetros diarios durante todo un año. Calculó que, si lo lograba, superaría la cantidad de kilómetros recorridos el año anterior y, al mismo tiempo, transmitiría un mensaje de superación y constancia. "Voy a correr 15 kilómetros todos los días porque si lo logro, me voy a superar yo en la cantidad de kilómetros con respecto al año pasado. Va a ser una superación personal. De paso también voy a documentar para motivar a la gente".

Rodríguez corre en distintos horarios según su jornada laboral. A veces lo hace antes de comenzar su turno como oficial de tránsito en las rutas cordobesas, otras veces después. No se detiene por las condiciones del clima. Corrió bajo tormentas, al amanecer, en medio del calor agobiante del verano, e incluso ahora con bajas temperaturas. El 19 de mayo, en el aniversario número 17 de la Policía Caminera, decidió salir a correr con el uniforme. "Justo ayer (19 de mayo) cumplía mi aniversario número 17 de la policía caminera, entonces dije, 'me uniformo correctamente y salgo a correr y le comento un poco a la gente cuál es la misión que tiene Caminera'".

Además de correr, graba videos donde mezcla relatos de sus recorridos con mensajes que buscan generar conciencia sobre salud física y mental. Incluso aprovecha efemérides para vincularlas con sus acciones. "He hecho un video saliendo a correr juntando la basura que había en el camino o en los costados de la ruta".

Los mensajes que recibe son una parte central del motor que lo impulsa a continuar. Personas de distintos lugares le escriben para agradecerle y contarle que, gracias a sus publicaciones, han comenzado a incorporar la actividad a sus días. "Hay gente que continuamente me manda mensajes pidiéndome que siga, que no afloje, que gracias a mí han arrancado. Se están empezando a mover. Yo siempre nombro la palabra movimiento, que la clave es movimiento, que da salud".

El oficial enfatizó que no se trata solo de correr, sino de encontrar cualquier forma de actividad física que genere bienestar. "No hablo solamente de correr. Si te gusta salir a caminar, salí a caminar, si te gusta andar en bici, salí. Tomate un ratito en el día, unos 15 minutos, 40 minutos, lo que puedas, dedícale a hacer ese ejercicio físico. Es más que salud física, también es salud mental".

Ya completó más de un tercio del año. Su desafío sigue en pie, a paso firme y con zapatillas listas cada mañana. Para Rodríguez, no se trata de cruzar una línea de llegada, sino de encender una chispa en alguien más. "Sería un sueño para mí lograr lo mismo que el joven de Buenos Aires. No sé si es lo mismo, pero digo, aunque sea a uno que motive, que esa persona me mande un mensaje agradeciéndome de que gracias a mis videos o a lo que hago, él también arrancó en eso que tanto le gusta", concluyó.