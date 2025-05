Derrumbe fatal en Córdoba: qué falló y quién debe hacerse cargo tras el colapso

Luego del desprendimiento de una mampostería lateral del edificio María Reina V, ocurrido el sábado por la noche en Bulevar San Juan esquina Corro, la Municipalidad de Córdoba emplazó formalmente al consorcio del inmueble. El incidente, que provocó la caída de escombros sobre un bar y un hostel ubicados en un edificio contiguo, terminó con la vida de un hombre y reavivó el debate sobre las responsabilidades en materia de seguridad edilicia.

Según las primeras observaciones, el muro que se desprendió "no ha estado correctamente construido". Se trataba de una mampostería de ladrillo visto que, de acuerdo a lo señalado por especialistas, no estaba debidamente anclada. "No tenía pelos, es decir, hierros de unos 40 centímetros sobre los cuales se va anclando la cobertura externa del edificio", explicó una fuente técnica.

Los peritajes que permitirán esclarecer lo ocurrido estarán a cargo de un equipo de la Universidad Tecnológica Nacional.

El edificio fue construido por la firma FITO SRL, con permiso municipal otorgado en 2010 y obra finalizada en 2018. Como marca el procedimiento en Córdoba, la constructora presenta un proyecto que debe cumplir con el Código de Edificación. Luego, se tramita el permiso de edificación y se realizan tres inspecciones municipales a lo largo del proceso: en cimientos, estructura y final de obra. Este último documento habilita la escrituración y la subdivisión de las unidades.

Sin embargo, entre lo que se proyecta y lo que efectivamente se construye, puede haber variaciones. "Toda construcción necesita un permiso de edificación que se tramita en la municipalidad. Allí se presenta una memoria descriptiva bastante general, pero después se elabora un legajo ejecutivo que incluye todas las memorias técnicas y especificaciones al detalle", explicó el arquitecto Gabriel Sánchez, impulsor de la mesa de trabajo "Edificio Seguro y Sostenible".

La cadena de responsabilidades

Sánchez subrayó, en diálogo con el programa POSTA, que hay múltiples actores con responsabilidad en la construcción de un edificio. En primer lugar, el director técnico de la obra, que debe ser un ingeniero civil matriculado. También hay un responsable técnico a cargo de la ejecución. Ambos profesionales tienen compromisos legales que se extienden incluso varios años después de finalizada la obra.

"La municipalidad hace controles, y aunque hay quienes dicen que no, no estoy de acuerdo con esa afirmación", señaló el arquitecto. Y agregó: "La empresa constructora tiene mecanismos y profesionales para controlar que lo que se proyectó sea lo que se construya". Dicho con otras palabras, la responsabilidad no debe recaer solo en el Estado.

A esto se suma el rol de los consorcios de propietarios, responsables del mantenimiento edilicio. "Los edificios se mueven, se deterioran. Hay una ordenanza vigente en Córdoba que establece la periodicidad de los controles y el mantenimiento obligatorio. La responsabilidad primaria es del consorcio, y el hecho de que el municipio no tenga capacidad para controlar, no exime a los consorcios de esa obligación", explicó Sánchez.

¿Error de proyecto, construcción o falta de mantenimiento?

La causa del derrumbe todavía debe determinarse con peritajes. Los especialistas advierten que pueden haber incidido errores de proyecto, de construcción, o una falta de mantenimiento adecuado. En cualquiera de los casos, el hecho evidencia fallas en la cadena de control y obliga a revisar con mayor profundidad cómo se construye, inspecciona y conserva un edificio en Córdoba.